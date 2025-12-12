Une volleyeuse de Longue-Pointe-de-Mingan compétitionnera en Autriche

Par Sylvain Turcotte 11:45 AM - 12 décembre 2025
Amélia-Rose Ward, de Longue-Pointe-de-Mingan, a été retenue sur l'équipe féminine du Québec U15 en vue des United World Games. Photo courtoisie

Quatre cartons sur le pare-brise faisant la promotion du camp d’équipe U15 en vue des United World Games, en Autriche, c’était un signe que Amélia-Rose Ward devait y prendre part. Et dire qu’elle ne pensait pas être de calibre. Elle l’était et elle s’est taillé une place.

C’était cet été, après les Jeux du Québec à Trois-Rivières. C’est toutefois le 18 septembre qu’Amélia-Rose Ward a reçu la lettre confirmant sa place. 

Les United World Games, compétition internationale sportive d’envergure pour les jeunes, auront lieu en Autriche, à Klagenfurt, en juin 2026.

La Sportive de Longue-Pointe-de-Mingan voit ça comme une « très belle aventure. J’ai vraiment hâte ».

Elle parle d’une expérience qui lui donnera l’occasion de s’améliorer, de se développer et de gagner en confiance.   

D’ici au voyage menant en Autriche, la Paspaya s’entraîne au gym deux à trois fois par semaine, en plus du volleyball avec le Balbuzard cadet féminin de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre, avec les Macareux U15 de la Côte-Nord au niveau civil et comme remplaçante dans la ligue pour adultes. 

Celle qui est en troisième année du secondaire aspire à se rendre le plus loin possible au volleyball, parlant des rangs collégiaux et universitaires. 

Amélia-Rose Ward, évolue à la position de centre. Celle qui aura 15 ans en mars, et qui mesure déjà 5′8″, mentionne que le volleyball lui permet de se dépasser. « Je m’amuse en faisant ce sport », dit-elle. 

Pour financer cette participation à venir aux United World Games en Autriche, Amélia-Rose Ward vend des billets, en plus de pouvoir profiter d’un soutien de la Cantine chez Nat via un tirage hebdomadaire. D’autres campagnes de financement sont à venir. 

Amélia-Rose Ward. Photo courtoise

