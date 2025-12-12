Un agent correctionnel agressé par un détenu au pénitencier de Port-Cartier

Un agent correctionnel au pénitencier de Port-Cartier a été la cible d’une agression de la part d’un détenu.

L’événement s’est produit jeudi vers 12h. L’agent a subi des blessures mineures, selon la Sûreté du Québec. L’enquête est terminée et le dossier a été transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales qui devraient déposer des accusations.