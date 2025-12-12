Le Drakkar perd la première manche

Le Drakkar a subi une autre défaite, mais a chèrement vendu sa peau, vendredi soir, quand il a plié l’échine 4-3 devant l’Armada de Blainville-Boisbriand et 1074 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Impliqués dans le premier match d’un programme double face à leurs visiteurs des Basses-Laurentides, les membres de l’équipage ont débuté lentement avant de connaître un regain de vie encourageant dans le dernier droit de la rencontre.

Tirant de l’arrière 4-1 au début du troisième engagement, le Drakkar n’a jamais baissé les bras en inscrivant deux buts sans riposte (ceux de Kieran Litterick et Liam Armit), qui ont fait durer le suspense jusqu’à la toute fin de la partie.

Inspirés par une autre brillante sortie du gardien Samuel Caulfield (auteur de 35 arrêts), les locaux ont finalement été dans le coup face à l’une des équipes de tête de la LHJMQ.

Semés parmi les clubs favoris du circuit Cecchini, l’Armada a vite fait sentir sa présence en ouvrant la marque (Matt Gosselin) à la troisième minute de jeu avant de gonfler sa priorité à 3-0 au début de la deuxième période.

Focus

« Les joueurs ont semblé manqué de focus en début de match et face à une équipe de ce calibre, tu te compliques souvent la tâche quand tu commets de nombreux revirements », a reconnu l’entraîneur-adjoint Patrice Bosch.

Malgré le recul de trois buts, le pilote a apprécié voir son club remonter la pente. « C’est sûr qu’on est pas content de perdre le match 4-3, mais les gars ont mieux réagi et y ont cru. Nous avons besoin de l’effort de tout le monde et il y en a eu dans la deuxième portion de la partie. »

Confrontés à ces mêmes adversaires au cours des prochaines heures, les vikings du navire pourront s’inspirer de cette remontée tardive. « On peut bâtir là-dessus, mais il va falloir trouver une façon d’avoir une meilleure finition autour du filet adverse et provoquer plus de choses offensivement. »

En vitesse

Torked Jennersjo, Olivier Lemieux et Brayden Besner ont inscrit les autres buts des vainqueurs. Adam Cavallin a réussi l’autre filet du Drakkar. Son coéquipier Alexis Michaud a récolté trois mentions d’aide.

Un des deux officiels en charge, l’arbitre Jesse Gour n’a pas connu une sortie facile et sa décision d’accorder le troisième but des visiteurs (à la suite d’une obstruction évidente sur le gardien) a suscité de vives réactions dans l’amphithéâtre.

Les amateurs présents au match ont pu constater qu’il y avait beaucoup de talent dans le clan ennemi. Futur espoir au prochain repêchage de la LNH, le défenseur Xavier Villeneuve en a mis plein la vue avec ses habiles manœuvres sur la patinoire.

Les deux équipes se retrouveront sur la glace du Centre sportif Alcoa, samedi (16 h), pour compléter cette série de deux matchs avant la pause du Temps des Fêtes.