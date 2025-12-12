La France et la Slovénie pour Killing Daisies

Par Sylvain Turcotte 5:00 AM - 12 décembre 2025
Temps de lecture :

Le groupe punk rock de Sept-Îles, Killing Daisies, qui a foulé la scène notamment lors du FestiRock de Saint-Colomban en 2025, vivra ses premières expériences internationales en 2026. Photo Le Bad Crew

Le groupe punk rock septilien Killing Daisies sera sur le même line up que Dropkick Murphys en 2026. C’est en Slovénie que ça se passera. 

La formation septilienne vivra ses premières expériences internationales en 2026, à commencer par le Gros Tonneau Festival, à Artonne, en France, en mai.

Par la suite, en août, ce sera une participation au Punk Rock Holiday, à Tolmin, en Slovénie, une icône des festivals punk rock. 

Ce qu’il y a de particulier avec ce dernier festival, c’est que tout part d’un concours ouvert aux groupes de partout sur la planète… et que le dépôt de candidature devait se faire sur place. Denis Dumais, batteur, et Nadia Guillemette, la voix de Killing Daisies, se sont rendus en Slovénie en août.   

134 candidatures ont été reçues, et, au final du vote public, neuf groupes émergents ont été retenus, dont celui de Sept-Îles, s’ajoutant à la programmation. Dropkick Murphys, band connu notamment pour Rose Tattoo et The boys are back, est la tête d’affiche du Punk Rock Holiday, festival sur quatre jours, du 11 au 14 août.   

« C’est comme des vacances, mais ça peut nous donner une visibilité, vu les groupes qui y seront. Ça peut nous donner des contrats », mentionne le guitariste de Killing Daisies, Yves Landry, au sujet des deux festivals auxquels ils prendront part en Europe. 

« Le paysage est magnifique et c’est dans la nature. Il reste peut-être deux ans à ce festival [de Tolmin] à cet endroit, car c’est sur une zone protégée. Si on veut le vivre, c’est là ! » ajoute-t-il. 

Pour ce qui est de la participation du band septilien en France, l’invitation est venue de l’organisation du festival.

« Il y a une belle scène punk rock en France », de dire Yves Landry.

La portion musicale du Gros Tonneau Festival se déroule sous un gros chapiteau, avec des kiosques de restauration à l’extérieur. 

Comme tête d’affiche, on retrouve le groupe punk suédois No fun at all, que les membres de Killing Daisies écoutaient fin des années 90, début 2000. 

Yves Landry, Denis Dumais, Nadia Guillemette, Dave Bourgeois et Mathieu Anzueto auront un cachet pour leur participation aux deux festivals en Europe, mais les autres frais sortent de leur poche, plutôt des retombées de la vente de la marchandise du groupe. 

Ailleurs 

Killing Daisies est en attente de confirmations pour des festivals et spectacles au Québec, à l’été 2026.

Parole de Yves Landry, le groupe punk rock de Sept-Îles aimerait bien se produire au FestiVoix de Trois-Rivières, à Envol et Macadam à Québec, ou dans l’Est du Québec, et même aux États-Unis. Il souhaite aussi renouer avec la scène du Vieux-Quai en Fête. 

Le guitariste souligne d’ailleurs que Killing Daisies se fait de plus en plus un nom.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à ça. Il y a beaucoup de groupes punk rock au Québec et on commence à faire notre place. On est bien reçu », dit-il.  

Le groupe compte près de 110 000 écoutes sur Spotify.

En 2025, il a foulé la scène pour sept spectacles, dont le FestiRock de Saint-Colomban et une prestation aux mythiques Foufounes Électriques de Montréal, en septembre, en première partie du groupe californien, CHASER. Son chanteur, qui a collaboré pour la chanson One for all de Killing Daisies, a d’ailleurs accompagné le groupe septilien. 

Avec un nouvel album, la formation punk rock septilienne pourrait se voir ouvrir d’autres portes.

Elle travaille actuellement sur des compositions qui pourraient figurer sur un prochain album, ou sortir en EP.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Hydro-Québec lancera un nouvel appel d’offres pour des projets d’énergie éolienne

Un Septilien au Temple de la renommée du Rouge et Or de l’Université Laval

Un jeu de société sur la culture innue

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Hydro-Québec lancera un nouvel appel d’offres pour des projets d’énergie éolienne

Consulter la nouvelle

Un Septilien au Temple de la renommée du Rouge et Or de l’Université Laval

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord