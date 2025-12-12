La France et la Slovénie pour Killing Daisies

Le groupe punk rock septilien Killing Daisies sera sur le même line up que Dropkick Murphys en 2026. C’est en Slovénie que ça se passera.

La formation septilienne vivra ses premières expériences internationales en 2026, à commencer par le Gros Tonneau Festival, à Artonne, en France, en mai.

Par la suite, en août, ce sera une participation au Punk Rock Holiday, à Tolmin, en Slovénie, une icône des festivals punk rock.

Ce qu’il y a de particulier avec ce dernier festival, c’est que tout part d’un concours ouvert aux groupes de partout sur la planète… et que le dépôt de candidature devait se faire sur place. Denis Dumais, batteur, et Nadia Guillemette, la voix de Killing Daisies, se sont rendus en Slovénie en août.

134 candidatures ont été reçues, et, au final du vote public, neuf groupes émergents ont été retenus, dont celui de Sept-Îles, s’ajoutant à la programmation. Dropkick Murphys, band connu notamment pour Rose Tattoo et The boys are back, est la tête d’affiche du Punk Rock Holiday, festival sur quatre jours, du 11 au 14 août.

« C’est comme des vacances, mais ça peut nous donner une visibilité, vu les groupes qui y seront. Ça peut nous donner des contrats », mentionne le guitariste de Killing Daisies, Yves Landry, au sujet des deux festivals auxquels ils prendront part en Europe.

« Le paysage est magnifique et c’est dans la nature. Il reste peut-être deux ans à ce festival [de Tolmin] à cet endroit, car c’est sur une zone protégée. Si on veut le vivre, c’est là ! » ajoute-t-il.

Pour ce qui est de la participation du band septilien en France, l’invitation est venue de l’organisation du festival.

« Il y a une belle scène punk rock en France », de dire Yves Landry.

La portion musicale du Gros Tonneau Festival se déroule sous un gros chapiteau, avec des kiosques de restauration à l’extérieur.

Comme tête d’affiche, on retrouve le groupe punk suédois No fun at all, que les membres de Killing Daisies écoutaient fin des années 90, début 2000.

Yves Landry, Denis Dumais, Nadia Guillemette, Dave Bourgeois et Mathieu Anzueto auront un cachet pour leur participation aux deux festivals en Europe, mais les autres frais sortent de leur poche, plutôt des retombées de la vente de la marchandise du groupe.

Ailleurs

Killing Daisies est en attente de confirmations pour des festivals et spectacles au Québec, à l’été 2026.

Parole de Yves Landry, le groupe punk rock de Sept-Îles aimerait bien se produire au FestiVoix de Trois-Rivières, à Envol et Macadam à Québec, ou dans l’Est du Québec, et même aux États-Unis. Il souhaite aussi renouer avec la scène du Vieux-Quai en Fête.

Le guitariste souligne d’ailleurs que Killing Daisies se fait de plus en plus un nom.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à ça. Il y a beaucoup de groupes punk rock au Québec et on commence à faire notre place. On est bien reçu », dit-il.

Le groupe compte près de 110 000 écoutes sur Spotify.

En 2025, il a foulé la scène pour sept spectacles, dont le FestiRock de Saint-Colomban et une prestation aux mythiques Foufounes Électriques de Montréal, en septembre, en première partie du groupe californien, CHASER. Son chanteur, qui a collaboré pour la chanson One for all de Killing Daisies, a d’ailleurs accompagné le groupe septilien.

Avec un nouvel album, la formation punk rock septilienne pourrait se voir ouvrir d’autres portes.

Elle travaille actuellement sur des compositions qui pourraient figurer sur un prochain album, ou sortir en EP.