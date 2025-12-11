Un Septilien au Temple de la renommée du Rouge et Or de l’Université Laval

Le natif de Sept-Îles Helder Duarte, décédé en février 2019, fait partie de la première cohorte d’intronisés au Temple de la renommée du Rouge et Or de l’Université Laval.

Fondateur du programme de soccer féminin du Rouge et Or en 1995, Helder Duarte, qui a dirigé la formation lavalloise jusqu’à la saison 2018, a signé plus de 340 victoires comme entraîneur, en plus de mener son équipe à deux titres nationaux.

« Reconnu pour son leadership humain et sa vision, il laisse un héritage immense qui a transformé le soccer féminin au Québec et au sein du Rouge et Or », indique le descriptif de son intronisation.

La première cérémonie d’intronisation a eu lieu le 10 décembre à l’occasion du 75e anniversaire du Rouge et Or.

Le parcours exceptionnel de quinze personnes ; bâtisseurs visionnaires, entraîneurs dévoués et étudiants-athlètes dont l’héritage a profondément marqué l’histoire du Rouge et Or depuis 1950, a été mis en lumière lors de la cérémonie.

Les intronisés, ou leurs représentants, ont chacun reçu l’Orion, une pièce-souvenir symbolisant l’excellence, le dépassement et le rayonnement, trois valeurs au cœur de l’héritage Rouge et Or.