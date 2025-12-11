Un jeu de société sur la culture innue

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:45 AM - 11 décembre 2025
Temps de lecture :

Nitassinan a été lancé dans le cadre du Salon du livre des Premières Nations qui s'est déroulé à Québec. Photo courtoisie

Nitassinan est un tout nouveau jeu de société qui permet de découvrir et d’explorer la richesse de la culture innue.

L’idée de créer ce jeu de société provient de Sébastien Magnan. En 2022, il était enseignant dans la communauté, à Pakua Shipi, en Basse-Côte-Nord.

« Pendant une journée de tempête où l’école était fermée, je me suis mis à réfléchir à un jeu de société sur la culture innue », explique-t-il. Trois ans plus tard avec l’aide de l’Institut Tshakapesh et de Jeux Face4, le tout est devenu réalité.

Le jeu propose une expérience immersive autour de la forêt boréale, des animaux emblématiques et des outils traditionnels innus. Nitassinan se joue de 1 à 4 joueurs, dès 10 ans, pour des parties d’environ 45 minutes, où le but est d’explorer le territoire ancestral innu et de rapporter le plus d’animaux au campement dans un shaputuan.

Nitassinan s’adresse autant aux allochtones qu’aux Autochtones.

Ultimement, il espère que le jeu permettra de faire découvrir la culture innue, parce qu’il s’agit d’une mine d’or d’information pour les allochtones.

« Le but initial de Nitassinan est de faire rayonner la culture innue… une fois la curiosité piquée, les gens peuvent ensuite s’informer et en apprendre davantage à propos de la Nation innue. C’était vraiment la vision avec notre projet », affirme Sébastien Magnan.

Pour les Innus, le jeu permet véritablement de s’approprier sa culture. D’ailleurs, plusieurs membres des communautés innues ont participé à sa création.

« J’ai fait plusieurs entrevues et des consultations pour le jeu. Il y a beaucoup d’Innus qui ont accepté de m’aider, en disant que ça allait servir à leurs petits-enfants pour empêcher que la culture se perde », affirme M. Magnan.

Le jeu favorise la coopération et la collaboration. Il s’agit de deux valeurs très importantes dans les communautés innues.

Afin d’augmenter l’expérience du jeu et vivre une immersion complète, une liste musicale Spotify a été créée. Elle contient des pièces d’artistes innus, mais aussi des bruits d’animaux, ou provenant de la nature. Les joueurs sont donc invités à jouer au jeu tout en écoutant la liste musicale en même temps. 

Un livret numérique culturel numérique accompagne le jeu. Il a été créé par l’Institut Tshakapesh.

Le jeu a la particularité d’avoir été réalisé dans son entièreté au Québec. Les illustrations sont signées par Lyne Maïkan Washish, membre de la communauté de Pessamit. Le matériel du jeu a été imprimé au Québec.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Des colonnes de glace dans le ciel de Port-Cartier

La poudre à canon prend d’assaut le Musée de la Côte-Nord

Une proposition du conciliateur a été acceptée à la Société des traversiers du Québec

Lire également

Des colonnes de glace dans le ciel de Port-Cartier

Consulter la nouvelle

La poudre à canon prend d’assaut le Musée de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord