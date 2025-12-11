Hydro-Québec lancera un nouvel appel d’offres pour des projets d’énergie éolienne

Hydro-Québec prévoit lancer un nouvel appel d’offres pour des projets d’énergie éolienne le printemps prochain. Plusieurs secteurs du sud de la province ont été ciblés comme ayant le potentiel d’accueillir un parc éolien.

La société d’État promet de renforcer ses critères pour favoriser le contenu québécois et l’acceptabilité sociale dans le cadre de ce processus d’appel d’offres.

Elle accordera un poids accru au contenu local au moment de l’évaluation des projets, qui devront être appuyés par les municipalités concernées afin d’obtenir le feu vert. Hydro-Québec souhaite soutenir des projets développés avec les communautés locales et les Premières Nations.

Ces parcs éoliens seront de plus petite ampleur que ceux à plus grande échelle annoncés ces derniers mois.

La société d’État a identifié 12 secteurs pouvant accueillir de la nouvelle production éolienne.

Ceci est une version corrigée. Dans une version précédente, La Presse Canadienne énumérait au dernier paragraphe les secteurs pouvant accueillir de la production éolienne. Il s’agissait plutôt de 13 zones identifiées pour des capacités de raccordement de projets industriels sur le réseau de transport d’électricité.