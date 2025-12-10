Une première pièce de théâtre présentée au centre culturel Tshissenitamun Mitshuap

Par Nadia Dorval 11:45 AM - 10 décembre 2025
Temps de lecture :

La pièce Atanukan mettant en vedette deux artistes de Mani-Utenam, Saulnia Jean-Pierre et Omer St-Onge. Photo courtoisie

Omer St-Onge, conteur, auteur et acteur innu de Uashat mak Mani-utenam est extrêmement honoré que la toute première représentation de sa pièce Atanuka se déroule au nouveau centre culturel de sa communauté. 

Le nouveau centre culturel de Mani-utenam, Tshissenitamun Mitshuap, présentera, suite à son inauguration, une première pièce de théâtre : Atanuka — Légendes innues, le 10 décembre. Cette date marquera le début de la tournée de ce spectacle créé par des artistes de Mani-utenam, Omer St-Onge et Saunia Jean-Pierre.

« On est vraiment dans toutes les histoires de la tradition orale. On retourne dans la tente traditionnelle, où ces histoires-là étaient transmises », explique Xavier Huard, co-directeur artistique des Productions Menuentakuan, qui ont produit la pièce. La boîte montréalaise se spécialise dans les arts de la scène des Premières Nations.

« On rentre vraiment dans les histoires innues, les mythes fondateurs, la cosmogonie, les histoires qui ont été transmises jusqu’aux artistes qui ont écrit la pièce et qui performent sur scène », ajoute-t-il.

La cosmogonie, pour ceux qui se demandent, ce sont des mythes qui racontent la naissance du monde et des hommes.

En plus d’Omer St-Onge, la pièce mettra en vedette Saulnia Jean-Pierre, résidente de Mani-utenam et reconnue pour sa pratique d’artisanat traditionnel.

« Saulnia, elle, elle va jouer le rôle de maman là-dedans, puis elle va bâtir des mocassins pendant le show et c’est plein d’autres surprises », dit Omer St-Onge, à propos de sa partenaire de scène.

La pièce, en plus de mettre à l’honneur des contes, des chants de tambour, des histoires traditionnelles innues, intègre beaucoup d’humour. 

« On a du fun, on rit là-dedans, ça vient naturellement avec ces histoires-là », ajoute M. St-Onge.

La pièce présentée gratuitement relève du théâtre accessible, selon Xavier Huard.

« On est vraiment dans quelque chose qui est lumineux, on apprend beaucoup sur la culture, sur la langue. C’est vraiment une main tendue. »

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

62 chiens transportés de la Côte-Nord vers les grands centres

Uashat aura son sapin inspiré de celui du Rockefeller Center à New York

Deux Septiliens impliqués pour la 13e édition du souper-bénéfice de Greffe-toi à nous

Lire également

62 chiens transportés de la Côte-Nord vers les grands centres

Consulter la nouvelle

Uashat aura son sapin inspiré de celui du Rockefeller Center à New York

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord