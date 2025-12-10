Une première pièce de théâtre présentée au centre culturel Tshissenitamun Mitshuap

Omer St-Onge, conteur, auteur et acteur innu de Uashat mak Mani-utenam est extrêmement honoré que la toute première représentation de sa pièce Atanuka se déroule au nouveau centre culturel de sa communauté.

Le nouveau centre culturel de Mani-utenam, Tshissenitamun Mitshuap, présentera, suite à son inauguration, une première pièce de théâtre : Atanuka — Légendes innues, le 10 décembre. Cette date marquera le début de la tournée de ce spectacle créé par des artistes de Mani-utenam, Omer St-Onge et Saunia Jean-Pierre.

« On est vraiment dans toutes les histoires de la tradition orale. On retourne dans la tente traditionnelle, où ces histoires-là étaient transmises », explique Xavier Huard, co-directeur artistique des Productions Menuentakuan, qui ont produit la pièce. La boîte montréalaise se spécialise dans les arts de la scène des Premières Nations.

« On rentre vraiment dans les histoires innues, les mythes fondateurs, la cosmogonie, les histoires qui ont été transmises jusqu’aux artistes qui ont écrit la pièce et qui performent sur scène », ajoute-t-il.

La cosmogonie, pour ceux qui se demandent, ce sont des mythes qui racontent la naissance du monde et des hommes.

En plus d’Omer St-Onge, la pièce mettra en vedette Saulnia Jean-Pierre, résidente de Mani-utenam et reconnue pour sa pratique d’artisanat traditionnel.

« Saulnia, elle, elle va jouer le rôle de maman là-dedans, puis elle va bâtir des mocassins pendant le show et c’est plein d’autres surprises », dit Omer St-Onge, à propos de sa partenaire de scène.

La pièce, en plus de mettre à l’honneur des contes, des chants de tambour, des histoires traditionnelles innues, intègre beaucoup d’humour.

« On a du fun, on rit là-dedans, ça vient naturellement avec ces histoires-là », ajoute M. St-Onge.

La pièce présentée gratuitement relève du théâtre accessible, selon Xavier Huard.

« On est vraiment dans quelque chose qui est lumineux, on apprend beaucoup sur la culture, sur la langue. C’est vraiment une main tendue. »