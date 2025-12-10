Soccer : le Septilien Benoit D’Astous fera le saut aux États-Unis

Par Sylvain Turcotte 5:00 AM - 10 décembre 2025
Temps de lecture :

Le Septilien Benoit D'Astous (maillot bleu), qui a évolué pour le Cégep de Drummondville lors de la saison automnale de soccer collégial (D2), poursuivra son parcours aux États-Unis dès le mois d'août 2026. Photo courtoisie

Benoit D’Astous, le Septilien qui a fait ses classes au Club Nordsoc dans sa jeunesse, poursuivra son parcours de joueur de soccer du côté des États-Unis, dès août 2026. 

Après deux ans avec les Gaillards du Cégep de Jonquière et une saison avec les Voltigeurs du Cégep de Drummondville, qui sont allés le chercher au Saguenay, le défenseur latéral a été recruté par les Rams de Mobile University, en Alabama, à Prichard, située sur la côte du golfe du Mexique.

Benoit D’Astous s’était fait valoir auprès de quelques universités, lors d’un camp en juillet, mais il n’était pas prêt à faire le saut de l’autre côté de la frontière à ce moment. C’est en novembre, après sa saison avec les Voltigeurs, qu’il a été approché concrètement par l’entraîneur des Rams de Mobile University.

Sa décision de s’engager avec les Rams, qui évoluent au sein de la NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics), a été influencée par une bourse complète qui lui a été offerte. « C’était difficile à refuser », a-t-il dit. 

Le fait d’être exposé à un niveau de jeu supérieur l’a également motivé dans son choix de se tourner vers les États-Unis. 

« Il y a beaucoup [de joueurs] d’internationaux, donc le niveau de jeu est très élevé. J’aurai plus d’expositions que si je restais au Québec par la suite », a-t-il fait savoir. 

En plus de jouer au soccer, le Septilien âgé de 20 ans, passionné par la photographie et vidéaste, étudiera en médias numériques et publicités (Digital Media & Advertising).

« En dehors du soccer, ça va me permettre d’aller directement à l’université et de sortir avec un diplôme. Je vais sortir avec un diplôme en anglais, donc je vais être 100 % bilingue. Donc, plus d’opportunités aussi sur l’aspect du travail », a-t-il dit. 

Après la NCAA

La NAIA est le deuxième circuit universitaire en importance aux États-Unis, après la NCAA. La NAIA regroupe près de 180 équipes en soccer masculin, réparties en 19 conférences. 

À ses débuts au Cégep, ce n’était pas dans les ambitions de Benoit D’Astous d’aspirer à un autre niveau. C’est lors de son transfert à Drummondville qu’il a vu les opportunités s’ouvrir. 

« Je pense qu’il y a 3 % des athlètes qui rêvent d’aller à ce niveau-là. Je ne pensais pas que ça allait venir aussi rapidement et aussi concrètement », a-t-il souligné. 

Avec les Rams, le natif de Sept-Îles est conscient qu’il devra travailler fort pour faire sa place.

« Je ne m’attends pas à ce que j’arrive à ma première journée là-bas et qu’ils [les entraîneurs] me disent qu’on me fait jouer, qu’on me donne ce que je veux. Ça, c’est sûr. Mais ça va être un beau défi et j’ai hâte. Je pense que je vais être capable de relever ça et ça vaut la peine d’essayer. »

Sans se décrire comme le plus talentueux sur le terrain, Benoit D’Astous a toujours travaillé pour ce qu’il voulait et il n’a jamais lâché.

« Je suis quelqu’un de physique, rapide, intelligent. Je me base sur mes forces pour combler un peu les lacunes que j’ai », a-t-il dit. 

D’ici à ce qu’il s’exile vers l’Alabama, l’adepte du ballon rond s’entraînera deux fois par jour, autant en préparation physique, technique que mentale. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Aucune accusation contre les policiers après l’enquête sur un décès à Baie-Comeau

« Alertes de défaillance » : non, Hydro-Québec n’est pas à court d’électricité

La halte-chaleur sur le site de l’ancienne Maison Boudreault à Sept-Îles

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Aucune accusation contre les policiers après l’enquête sur un décès à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

« Alertes de défaillance » : non, Hydro-Québec n’est pas à court d’électricité

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord