Soccer : le Septilien Benoit D’Astous fera le saut aux États-Unis

Benoit D’Astous, le Septilien qui a fait ses classes au Club Nordsoc dans sa jeunesse, poursuivra son parcours de joueur de soccer du côté des États-Unis, dès août 2026.

Après deux ans avec les Gaillards du Cégep de Jonquière et une saison avec les Voltigeurs du Cégep de Drummondville, qui sont allés le chercher au Saguenay, le défenseur latéral a été recruté par les Rams de Mobile University, en Alabama, à Prichard, située sur la côte du golfe du Mexique.

Benoit D’Astous s’était fait valoir auprès de quelques universités, lors d’un camp en juillet, mais il n’était pas prêt à faire le saut de l’autre côté de la frontière à ce moment. C’est en novembre, après sa saison avec les Voltigeurs, qu’il a été approché concrètement par l’entraîneur des Rams de Mobile University.

Sa décision de s’engager avec les Rams, qui évoluent au sein de la NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics), a été influencée par une bourse complète qui lui a été offerte. « C’était difficile à refuser », a-t-il dit.

Le fait d’être exposé à un niveau de jeu supérieur l’a également motivé dans son choix de se tourner vers les États-Unis.

« Il y a beaucoup [de joueurs] d’internationaux, donc le niveau de jeu est très élevé. J’aurai plus d’expositions que si je restais au Québec par la suite », a-t-il fait savoir.

En plus de jouer au soccer, le Septilien âgé de 20 ans, passionné par la photographie et vidéaste, étudiera en médias numériques et publicités (Digital Media & Advertising).

« En dehors du soccer, ça va me permettre d’aller directement à l’université et de sortir avec un diplôme. Je vais sortir avec un diplôme en anglais, donc je vais être 100 % bilingue. Donc, plus d’opportunités aussi sur l’aspect du travail », a-t-il dit.

Après la NCAA

La NAIA est le deuxième circuit universitaire en importance aux États-Unis, après la NCAA. La NAIA regroupe près de 180 équipes en soccer masculin, réparties en 19 conférences.

À ses débuts au Cégep, ce n’était pas dans les ambitions de Benoit D’Astous d’aspirer à un autre niveau. C’est lors de son transfert à Drummondville qu’il a vu les opportunités s’ouvrir.

« Je pense qu’il y a 3 % des athlètes qui rêvent d’aller à ce niveau-là. Je ne pensais pas que ça allait venir aussi rapidement et aussi concrètement », a-t-il souligné.

Avec les Rams, le natif de Sept-Îles est conscient qu’il devra travailler fort pour faire sa place.

« Je ne m’attends pas à ce que j’arrive à ma première journée là-bas et qu’ils [les entraîneurs] me disent qu’on me fait jouer, qu’on me donne ce que je veux. Ça, c’est sûr. Mais ça va être un beau défi et j’ai hâte. Je pense que je vais être capable de relever ça et ça vaut la peine d’essayer. »

Sans se décrire comme le plus talentueux sur le terrain, Benoit D’Astous a toujours travaillé pour ce qu’il voulait et il n’a jamais lâché.

« Je suis quelqu’un de physique, rapide, intelligent. Je me base sur mes forces pour combler un peu les lacunes que j’ai », a-t-il dit.

D’ici à ce qu’il s’exile vers l’Alabama, l’adepte du ballon rond s’entraînera deux fois par jour, autant en préparation physique, technique que mentale.