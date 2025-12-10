Québec veut interdire aux groupes criminels d’afficher leurs logos

Par Caroline Plante, La Presse Canadienne 3:33 PM - 10 décembre 2025
Temps de lecture :

Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, à la période des questions du 1er octobre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a déposé mercredi un projet de loi qui vise notamment à interdire aux groupes criminels d’afficher leurs couleurs.

Le projet de loi 13 «visant à favoriser le sentiment de sécurité de la population» créerait également un registre de délinquants sexuels, en plus de serrer la vis aux casseurs lors de manifestations. 

Dans son discours d’ouverture en septembre, le premier ministre François Legault avait promis que son gouvernement présenterait une série de mesures pour combattre la criminalité.

Avec son projet de loi 13, M. Lafrenière vise d’abord à interdire «d’exposer à la vue du public tout objet identifiant une entité inscrite sur la liste des entités à dessein criminel établie par le ministre de la Sécurité publique».

Par exemple, les Hells Angels ne pourraient plus porter leurs vestes en public, ni même planter un drapeau sur un terrain privé, sous peine d’amendes pouvant aller jusqu’à 15 000 $.

«On sait très bien quel est le but (des insignes), c’est de faire de l’intimidation. (…) Aujourd’hui, le message qu’on envoie, c’est que c’est fini», a déclaré M. Lafrenière en conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Il a expliqué qu’il souhaite éviter la «glorification des groupes criminalisés», qui, en toute «impunité», s’affichent maintenant «partout». «Se promener avec un camion de cochonneries pour faire l’apologie de leur groupe criminel, ça deviendrait illégal», a-t-il résumé. 

Les symboles visés par la loi seraient inscrits sur une liste publique, colligée par le Service du renseignement criminel du Québec.

Objets bannis des manifestations

Le projet de loi interdirait en outre de manifester à moins de 50 mètres du terrain sur lequel se trouve la résidence d’un député, d’un élu municipal ou d’un préfet élu au suffrage universel. 

Il interdirait de posséder ou de projeter certains objets pouvant servir à blesser une personne, à la menacer ou à l’intimider, ou pouvant causer des dommages lors d’une manifestation.

Par exemple, il serait interdit de s’y présenter avec «un outil, une boule de billard, un morceau de pavé ou une arme, telle une arme à air comprimé, un arc, une arbalète, un couteau ou un agent chimique», peut-on lire dans le texte de loi.

Les policiers auraient le droit de fouiller une personne et «son environnement immédiat» s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle est en possession d’un tel objet.

L’idée est de «mieux outiller les policiers», selon M. Lafrenière. Je ne connais pas beaucoup de gens qui vont manifester avec des boules de billard parce qu’ils ont une passion pour la jonglerie, a-t-il lancé avec ironie.

En ce qui a trait aux fouilles, l’ancien policier reconnaît que l’enjeu est «sensible». Il dit s’attendre à recevoir «beaucoup de commentaires» lorsque la pièce législative sera étudiée en commission parlementaire. 

Registre public des délinquants sexuels

Enfin, le projet de loi 13 créerait un registre public de délinquants sexuels sortis de prison mais qui sont à risque élevé de récidive, comme cela se fait déjà dans d’autres provinces canadiennes.

M. Lafrenière propose de diffuser pendant un maximum de trois ans — et en fonction de certains critères — leurs noms, années de naissance, photos et lieux de résidence (sans adresse précise).

Les Québécois pourraient alors «prendre les mesures de précaution» nécessaires «pour assurer (leur) sécurité». Il faut cependant éviter «d’encourager l’autojustice à l’égard du délinquant sexuel», précise-t-on dans le projet de loi.

Dans les faits, pas plus d’«une centaine» de cas pourraient se retrouver dans le registre après évaluation par un comité composé de cinq experts, calcule le ministre.

«Leur peine, elle est terminée. Il n’y a plus d’autre filet (de sécurité) possible. Nous, on rajoute un filet», a-t-il expliqué, chiffrant à 1,3 million $ le coût annuel d’un tel registre.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le bureau chef de Postes Canada à Sept-Îles est fermé

Le gouvernement lance une boussole citoyenne pour orienter l’énergie au Québec

90 karatékas rivalisent à Sept-Îles

Lire également

Le bureau chef de Postes Canada à Sept-Îles est fermé

Consulter la nouvelle

Le gouvernement lance une boussole citoyenne pour orienter l’énergie au Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord