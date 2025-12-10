Le Drakkar l’échappe en prolongation

Le Drakkar a échappé un gros point au classement général, mercredi soir, quand il s’est incliné 4-3, en prolongation, devant les Sea Dogs de Saint John.

En quête d’un deuxième gain de suite pour une des rares fois cette saison, les membres de l’équipage ont bousillé une très belle occasion de réaliser le doublé devant une maigre foule de 947 amateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Les vikings du navire avaient pourtant amorcé le match en trombe à domicile et se sont même forgé une avance de trois buts après les 22 premières minutes de jeu.

Les nombreux revirements en zone défensive des locaux ont toutefois donner la chance aux visiteurs de revenir en force et d’inscrire pas moins de quatre buts sans riposte dans le dernier droit de la rencontre.

Une pénalité infligée à l’attaquant Kieran Litterick, au début de la période de surtemps, a permis à l’ennemi de couronner sa remontée grâce au deuxième but du match de l’excellente recrue Alexis Joseph, première étoile de la partie.

De retour à la maison après une victoire in extremis (7-6) à Chicoutimi, le Drakkar a connu un autre match en dents de scie face à l’équipe de 17e position, qui le devance maintenant par huit points au cumulatif.

Deuxième période

« Les joueurs ont très bien commencé le match. La deuxième période a été difficile. Notre jeu de puissance a joué mollement et c’est là que le momentum a changé de bord », a avoué l’entraîneur-adjoint Patrice Bosh en charge derrière le banc.

Même si son club a mieux réagi au troisième tiers, le dirigeant a de nouveau vu son club cafouiller sur un avantage numérique de deux hommes (pendant 103 secondes) sans diriger une seule rondelle au filet.

« C’est impardonnable de n’avoir aucun lancer au but pendant un cinq contre trois. Les mauvais choix de jeu et les mauvaises décisions avec la rondelle ont fini par nous coûter cher. »

Réaliste, l’entraîneur-adjoint va tout de même prendre le point au classement. « On savait bien qu’on ne pourrait pas dominer les Sea Dogs pendant 60 minutes. Dans le contexte, on va prendre ce point et bâtir sur les éléments positifs de la partie. »

En vitesse

Dylan Rozzi et Angelo Fullerton ont réussi les autres filets des vainqueurs face au gardien de but Samuel Caufield (37 arrêts), qui a été solide à son tout premier départ en carrière dans la LHJMQ.

Le cerbère américain de 19 ans a sauvé les meubles à plusieurs reprises dans la cause perdante. Ses coéquipiers Alexis Michaud, Mattias Gilbert et Joseph Cadorin ont fait bouger les cordages dans le revers.

Avec une récolte de trois points sur quatre à ses deux dernières sorties, le Drakkar s’attaquera à une autre grosse commande au cours des prochains jours alors que l’Armada de Blainville-Boisbriand sera à Baie-Comeau, vendredi soir et samedi après-midi.