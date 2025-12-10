Le bureau chef de Postes Canada à Sept-Îles est fermé

La file est longue au bureau de poste du Pharmaprix de Sept-Îles. Nous sommes pourtant loin de l’heure de pointe, un mercredi après-midi. Débordée, la commis acquiesce à chacun des clients qui s’étonnent tour à tour de la fermeture du bureau de poste principal, à l’angle de la rue Smith et du boulevard Laure.

« Ça ne doit pas être facile », compatit une dame venue s’acheter un feuillet de timbres.

C’est que le petit bureau de poste adjacent à la caisse de la pharmacie n’est visiblement pas fait pour prendre le rôle de bureau chef de la poste à Sept-Îles. Pourtant, il est le seul en fonction depuis lundi. Et au courant de la semaine dernière, il y a aussi eu des périodes de fermeture pour le bureau chef.

« Bureau de poste fermé, manque de personnel », peut-on lire sur une affiche installée à la porte d’entrée du 701 boulevard Laure. « Nous regrettons tout contretemps que ce changement pourrait vous occasionner. »

Juste à côté, une offre d’emploi de commis est bien en évidence.

Il y a un poste de vacant sur trois, selon Vital Côté, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) Côte-Nord.

C’est une réorganisation des horaires récente, « sans raison valable », affirme le Syndicat, qui causerait un déséquilibre et les problèmes de fermeture actuels.

« Nous avons plusieurs griefs en cours par rapport à ça », a confirmé M. Côté, qui n’a pas souhaité donner davantage de détails, en raison du processus en cours.

Pour sa part, Postes Canada pointe du doigt des « absences imprévues du personnel » pour expliquer les fermetures temporaires du comptoir.

Afin de remédier à la problématique, du personnel supplémentaire est en train d’être formé.

« Le bureau de poste devrait reprendre ses heures normales dès la semaine prochaine », écrit Geneviève Joly, porte-parole pour Postes Canada.

– Avec Vincent Rioux-Berrouard