Deux Septiliens impliqués pour la 13e édition du souper-bénéfice de Greffe-toi à nous

Par Sylvain Turcotte 10:13 AM - 10 décembre 2025
Temps de lecture :

Dany Arsenault et Stéphane Lajoie se partagent la présidence d'honneur de la 13e édition du souper-bénéfice de Greffe-toi à nous. Photos courtoisie

Il se mangera de la fondue le 13 février prochain, non seulement pour fêter la Saint-Valentin, mais aussi pour Greffe-toi à nous.

L’organisme, qui soutient financièrement les familles de personnes en attente d’une greffe ou d’un suivi post-greffe de la région de Duplessis, tiendra la 13e édition de son souper-bénéfice en formule boîte-repas. 

Cette activité, qui vise également à sensibiliser la population à l’importance du don d’organes, misera sur deux personnes à la présidence d’honneur, soit Stéphane Lajoie, propriétaire de Lajoie Réfrigération, et Dany Arsenault, biochimiste clinique au CISSS de la Côte-Nord.

« Un proche de ma famille ayant été greffé, la cause du don d’organes me touche personnellement », mentionne Dany Arsenault.

Il est aussi touché par la cause de façon professionnelle, puisqu’il est responsable du suivi analytique des patients transplantés. Il connait ainsi toutes les implications de cette intervention vitale.

« Au-delà de leur condition de santé, ils doivent assumer des frais considérables de transport et d’hébergement, puisque certains traitements, comme l’ajustement initial de la médication essentielle à la réussite de la greffe, sont dispensés uniquement dans les grands centres », ajoute-t-il. 

M. Arsenault trouve important de s’impliquer pour la cause afin que Greffe-toi à nous puisse alléger le fardeau financier des patients et qu’ils puissent ainsi « se concentrer sur l’essentiel : leur guérison ». 

Pour sa part, Stéphane Lajoie souligne que Greffe-toi à nous « joue un rôle essentiel pour soutenir les personnes greffées et leur famille dans notre région. Mon engagement est une façon d’encourager et de reconnaître le travail de ces bénévoles au grand cœur ».

Il est possible de réserver une boîte-repas fondue, pour deux personnes, au coût de 150 $. Vous procédez en communiquant avec Mme Mary Power au 418 409-5749 ou par courriel à l’adresse greffetoianous@gmail.com. 

