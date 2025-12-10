CHRONIQUE | 1 Nord-Côtier sur 4 est proche aidant

Avec 25 500 proches aidants pour une population de 90 000 habitants, plus d’une personne sur quatre joue ce rôle sur la Côte-Nord. La proche aidance touche de près presque toutes les familles de la région et la mienne n’y fait pas exception.

Les proches aidants sont un pilier essentiel de notre réseau de la santé et des services et je le vois de près depuis quelques semaines. Je ne suis pas proche aidante moi-même, mais je suis témoin des sacrifices que ça demande grâce à mes parents, mes tantes et mes oncles qui jouent ce rôle en ce moment.

Mes deux grands-mamans ont vécu des moments importants dernièrement et elles ont eu besoin de leurs proches pour les accompagner. Quand on atteint l’âge vénérable de 80 ans, ce n’est pas toujours facile de se débrouiller seule dans le monde hospitalier.

Pour ma grand-mère maternelle, âgée de 79 ans, le parcours est long et demande de la patience, de la persévérance et de la détermination. Agacée de ne plus entendre suffisamment bien pour parler au téléphone, aller en public ou prendre ses rendez-vous elle-même, elle a décidé de se munir d’un implant cochléaire.

La famille l’a accompagnée dans cette démarche du début à la fin. Toutes sortes de rencontres et surtout, beaucoup de planification étaient nécessaires. Mais, le plus demandant, la réhabilitation qui se déroule entièrement à Québec.

Chez nous, personne n’habite la Vieille Capitale. Ce n’était pas possible d’être hébergée par un proche ou une connaissance. Il fallait donc penser au logement pour ma grand-mère et aussi, au transport. Parce qu’elle n’était pas à l’aise de prendre l’autobus seule ni sa voiture pour se rendre à l’hôpital presque chaque jour. Et je la comprends, du haut de mes 35 ans, j’ai de la difficulté à le faire moi-même !

C’est comme si nous jouions à la courte paille. Qui de nous va passer trois mois à Québec avec elle pour sa réadaptation ? Nos regards se sont croisés, tous réfléchissaient à la façon dont ils pouvaient se libérer de leurs occupations pour lever la main.

Finalement, réalistement, c’est ma tante qui a proposé sa candidature (acceptée à l’unanimité en moins de deux secondes). Pas parce que nous ne voulions pas assumer ce rôle, mais plutôt parce qu’il est difficile d’arrêter de gagner sa croûte du jour au lendemain, pendant un aussi long laps de temps.

Honnêtement, j’aurais passé ces semaines avec ma grand-maman à Québec avec grand bonheur, mais à la place, je témoigne de l’importance des proches aidants dans la vie de leur famille. Ma tante, en mettant sa vie sur pause pour sa mère, lui permet de réentendre à nouveau et de profiter pleinement des années qui lui restent à vivre.

Je lui en suis reconnaissante tout comme à ma mère pour toutes les actions qu’elle porte au quotidien pour sa maman. Vous êtes de beaux modèles !

Séjour à l’hôpital

Ma grand-mère du côté paternel a quant à elle séjourné quelques jours à l’hôpital de Baie-Comeau avant d’être transférée à Québec en cardiologie. On a tous eu peur et surtout, on ne voulait pas la laisser seule.

Ça fait déjà plusieurs années que ma tante, la sœur de mon père, en prend soin chaque semaine en lui rendant visite, lui faisant ses commissions, l’aidant avec son ménage et la cuisine. Ça la sort de l’isolement parce qu’elle ne veut plus aller bien loin de la maison.

Mon père lui prépare à déjeuner quelques fois par semaine (deux toasts aux bananes). Mon oncle lui déblaye sa galerie et prend le temps de souper avec elle de temps en temps. Ce sont de simples gestes qui parfois font une grande différence dans la vie de nos aînés.

C’est à notre tour d’être là pour eux ! J’aimerais être plus présente pour mes grands-mamans qui m’ont toujours soutenue dans ma vie. Je donne ce que je peux et chaque fois, elles sont heureuses que je le fasse.

Alors, chers proches aidants de la Côte-Nord, je vous lève mon chapeau et je vous supplie de ne pas abandonner même quand les temps sont durs !