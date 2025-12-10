Allumer l’étincelle du théâtre chez les jeunes de Uashat Mak Mani-utenam

Par Nadia Dorval 11:50 AM - 10 décembre 2025
Temps de lecture :

Benny Frédéric Chambers de la troupe de théâtre la Patente, Xavier Huard et Marco Collin tous deux co-directeurs artistique des Productions Menuentakuan en compagnie des jeunes qui ont participé aux ateliers de théâtre à l’école secondaire Manikanestish. Photo Benny Frédéric Chambers

Le théâtre offert en parascolaire est un bel espace pour que les jeunes puissent s’exprimer et développer de la confiance soi, selon Xavier Huard, co-directeur artistique des Productions Menuentakuan, une entreprise basée à Montréal.

Les Productions Memnuentakuan donnent des ateliers à l’école secondaire Manikanetish, depuis août dernier. La compagnie réalise des pièces de théâtre professionnelles mettant en valeur la culture des Premières Nations, partout à travers le Québec. 

Suite aux ateliers, une troupe de théâtre a vu le jour au sein de l’école et elle pourrait éventuellement présenter une production au grand public.

« Le but, c’est vraiment de mobiliser les jeunes autour d’une initiative artistique », dit Xavier Huard. « C’est de semer quelque chose, parce que l’idée, c’est que ça continue. »

Selon le co-directeur artistique, le théâtre est très pertinent dans un contexte scolaire. Chaque jeune qui a un intérêt artistique peut trouver sa place.

« Parce qu’on va avoir besoin de musique dans le spectacle, on va avoir besoin de costumes. Il y en a une, elle aime beaucoup écrire, elle va écrire des scènes… »

« L’idée, c’est que tous les artistes puissent se rejoindre dans ce lieu de rassemblement. »

Les Productions Memnuentakuan, espère pouvoir répéter le projet dans un avenir rapproché.

En lien avec ce projet d’ateliers de théâtre, les jeunes en milieu scolaire pourront assister à deux représentations exclusives de la pièce de théâtre professionnelle Atakunan.

