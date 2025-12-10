Allumer l’étincelle du théâtre chez les jeunes de Uashat Mak Mani-utenam

Le théâtre offert en parascolaire est un bel espace pour que les jeunes puissent s’exprimer et développer de la confiance soi, selon Xavier Huard, co-directeur artistique des Productions Menuentakuan, une entreprise basée à Montréal.

Les Productions Memnuentakuan donnent des ateliers à l’école secondaire Manikanetish, depuis août dernier. La compagnie réalise des pièces de théâtre professionnelles mettant en valeur la culture des Premières Nations, partout à travers le Québec.

Suite aux ateliers, une troupe de théâtre a vu le jour au sein de l’école et elle pourrait éventuellement présenter une production au grand public.

« Le but, c’est vraiment de mobiliser les jeunes autour d’une initiative artistique », dit Xavier Huard. « C’est de semer quelque chose, parce que l’idée, c’est que ça continue. »

Selon le co-directeur artistique, le théâtre est très pertinent dans un contexte scolaire. Chaque jeune qui a un intérêt artistique peut trouver sa place.

« Parce qu’on va avoir besoin de musique dans le spectacle, on va avoir besoin de costumes. Il y en a une, elle aime beaucoup écrire, elle va écrire des scènes… »

« L’idée, c’est que tous les artistes puissent se rejoindre dans ce lieu de rassemblement. »

Les Productions Memnuentakuan, espère pouvoir répéter le projet dans un avenir rapproché.

En lien avec ce projet d’ateliers de théâtre, les jeunes en milieu scolaire pourront assister à deux représentations exclusives de la pièce de théâtre professionnelle Atakunan.