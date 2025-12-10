90 karatékas rivalisent à Sept-Îles

Le karaté a occupé les tatamis du Dojo Gilles Deschamps le 6 décembre pour la finale régionale.
La compétition, chapeautée par l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles, a réuni pas moins de 90 participants des clubs de Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Les Escoumins.
Chez les plus jeunes, soit chez les 4, 5 et 6 ans, la compétition se déroulait sous forme de circuit ou de combat foulard.
Le kata (formes) et kumite (combat) étaient les épreuves des autres catégories.
