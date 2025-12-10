90 karatékas rivalisent à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 12:45 PM - 10 décembre 2025
Temps de lecture :

Pas moins de 90 jeunes et adultes ont pris part à la finale régionale de karaté qui avait lieu à Sept-Îles le 6 décembre. Photo courtoisie

Le karaté a occupé les tatamis du Dojo Gilles Deschamps le 6 décembre pour la finale régionale. 

La compétition, chapeautée par l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles, a réuni pas moins de 90 participants des clubs de Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Les Escoumins. 

Chez les plus jeunes, soit chez les 4, 5 et 6 ans, la compétition se déroulait sous forme de circuit ou de combat foulard.

Le kata (formes) et kumite (combat) étaient les épreuves des autres catégories. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Moins de bébés sur la Côte-Nord

Allumer l’étincelle du théâtre chez les jeunes de Uashat mak Mani-utenam

Une première pièce de théâtre présentée au centre culturel Tshissenitamun Mitshuap

Lire également

Moins de bébés sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Allumer l’étincelle du théâtre chez les jeunes de Uashat mak Mani-utenam

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord