Un incendie suspect ravage une résidence à Moisie

Par Emy-Jane Déry 8:57 AM - 9 décembre 2025
Temps de lecture :

Une résidence de la rue Ambroise a été la cible d’un incendie suspect, le 8 décembre 2025, vers 23 h 30. Photo Sylvain Turcotte

Un incendie « d’origine suspecte » est survenu sur la rue Ambroise à Moisie, lundi soir. 

La Sûreté du Québec a été appelée vers 23 h 30, lundi soir. Un incendie « d’origine suspecte » est survenu sur la rue Ambroise. Personne n’a été blessé. L’enquête se poursuit, a indiqué le corps de police, qui refuse de donner davantage d’information pour l’instant. 

De nombreux événements en lien avec le crime organisé sont survenus dans le secteur, dans les dernières années.

Il y a notamment Jérémy Miller, 20 ans, qui a plaidé coupable pour introduction par effraction et d’avoir déchargé une arme à feu en lien avec des événements survenus également sur la rue Ambroise, en avril 2024. 

Quant à l’enquête préliminaire pour citer à procès trois individus accusés du meurtre au premier degré de Jimmy Maltais, retrouvé sans vie dans un incendie à Moisie en octobre 2024, elle se poursuivra les 9 et 13 février, devant la juge Louise Gallant.

Événements de coups de feu à Sept-Îles : un individu plaide coupable

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Pas de référendum sur le projet de nouvel hôtel de ville de Sept-Îles

Outardes-2 : le transport de la pièce colossale est retardé

Un transport hors normes circulera entre Fermont et Saguenay

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Pas de référendum sur le projet de nouvel hôtel de ville de Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Outardes-2 : le transport de la pièce colossale est retardé

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord