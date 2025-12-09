Courbe de l'Anse Saint-Pancrace

Nouveau chantier de 9 M$ sur la route 138 à Franquelin

Par Charlotte Paquet 3:00 PM - 9 décembre 2025
Temps de lecture :

La courbe sur la route 138 dans le secteur de l'Anse Saint-Pancrace à Franquelin sera améliorée. Photo Google Maps

Des travaux de plus de neuf millions de dollars sont en cours depuis le 24 novembre dans le secteur de l’Anse Saint-Pancrace, sur la route 138, à Franquelin. Le but : corriger une courbe particulièrement dangereuse.

Réalisé par Construction J. & R. Savard, un entrepreneur de Saint-Honoré au Saguenay, le projet vise à modifier la « géométrie de la courbe, qui présente des pentes abruptes et des distances de visibilité limitées », explique Marie-Ève Hébert, conseillère en communication à la Direction générale de la Côte-Nord du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les travaux en cours visent à préparer le terrain par du débroussaillage et du décapage à l’écart de la route 138, sur le futur tracé. Ils se termineront autour du 20 décembre, avant une pause de quelques semaines. 

Les activités sur le chantier reprendront plus tard en hiver pour se poursuivre jusqu’à la fin de l’été 2026.

Mme Hébert rappelle que le nouveau tracé permettra d’améliorer la sécurité du secteur avec une courbe moins prononcée, une pente moins abrupte et de meilleures distances de visibilité.

Le projet prévoit aussi le remplacement d’un ponceau situé à la hauteur du ruisseau Saint-Pancrace. 

