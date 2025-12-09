Les motoneigistes doivent patienter à Sept-Îles

Malgré le couvert de neige déjà bien présent sur le territoire de Sept-Îles en ce début d’hiver 2025-2025, la patience des motoneigistes est de mise.

« La neige, c’est comme le maquillage, ça cache les défauts ». C’est la façon coutumière du président du Club Ook-Pik de Sept-Îles, Michel Thibeault, de dire que les sentiers de motoneige pour son territoire ne sont pas encore fins prêts.

Il y a davantage de neige au sol, mais rien n’a gelé en dessous. « Les ruisseaux ne sont pas assez gelés », souligne-t-il.

« C’est toujours ça en début de saison. On vit avec Dame Nature. J’ai hâte qu’elle arrête sa ménopause », renchérit-il, heureux toutefois qu’on n’annonce pas de pluie. La présence de vent permet de remplir les plaines à certains endroits.

Les bénévoles de son organisation ont commencé le travail pour la signalisation et l’entretien, mais M. Thibeault indique que la prudence est de mise pour les adeptes de motoneige pour les sentiers allant du barrage Sainte-Marguerite, à Moisie.

« Tout le monde a le pouce qui démange, mais soyez prudents. Il faut prendre le temps d’analyser les sentiers », lance-t-il aux membres, ajoutant qu’il ne pouvait s’avancer sur une date officielle pour l’ouverture.

D’ailleurs, au chapitre des membres, le Club Ook-Pik, en date de vendredi, en comptait 454, près de 100 de moins pour la même période l’an dernier. Au niveau de la Fédération, c’est une baisse de 35 %.