La halte-chaleur sur le site de l’ancienne Maison Boudreault à Sept-Îles

Pour une deuxième année, Sept-Îles a une halte-chaleur, mais elle est située sur un site différent.

C’est sur le terrain de l’ancienne Maison Boudreault, sur l’avenue Arnaud, qu’est installée la roulotte qui permet d’accueillir les personnes vivant en situation d’itinérance dans un lieu chaud et sécuritaire.

L’an dernier, la halte-chaleur était située à côté du bâtiment du Centre d’intervention le Rond-Point, l’organisme responsable de cette initiative. Par contre, le terrain était trop étroit. De plus, il y a eu des plaintes de résidents du secteur. Ainsi, après des discussions avec la Ville de Sept-Îles et le CISSS de la Côte-Nord, il a été décidé de trouver un nouveau terrain et c’est celui de l’avenue Arnaud qui a été retenue, indique la co-directrice du Rond-Point, Marie-Ève Normand.

« On est venu à la conclusion qu’il fallait trouver un terrain vague dans un quartier plutôt commercial. En cherchant ce type de terrain dans les limites de la ville, le plus cohérent était celui de l’ancienne maison Boudreault », affirme Mme Normand.

Ouverte tous les jours de 22 h à 8 h, la halte dispose de 10 places, qui seront attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les usagers pourront arriver à l’heure qui leur convient, partir à tout moment, et un repas leur sera servi à 22 h les fins de semaine.

Une des améliorations pour la halte-chaleur, cette année, est que la roulotte comprend une toilette. L’an dernier, les utilisateurs devaient utiliser des toilettes chimiques à l’extérieur.

Deux intervenants seront présents sur place lors des heures d’ouverture, afin de proposer des services d’accueil en santé mentale et veiller à la sécurité des usagers et du périmètre.

Avec le froid qui a touché la région dans les derniers jours, Marie-Ève Normand se réjouit que ce service soit maintenant accessible. La halte-chaleur sera ouverte jusqu’au 15 mai.

L’itinérance touche de plus en plus la Côte-Nord. Selon un récent recensement, il y a 120 personnes en situation d’itinérance dans la région nord-côtière.

Le projet de halte-chaleur à Sept-Îles est rendu possible par la collaboration de nombreux partenaires, qui sont la Ville de Sept-Îles, le CISSS de la Côte-Nord, le PSOC, la Sûreté du Québec, la SPUM, la SPCA, la clinique vétérinaire septilienne, GB Location, Centraide, et la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.