Des patineuses de Port-Cartier et de Sept-Îles en compétition

Les compétitions s’enchaînent pour les clubs de patinage artistique de Port-Cartier et de Sept-Îles. Après celle à Baie-Comeau en novembre, c’est une au Saguenay qui était à l’horaire en fin de semaine.

Des jeunes du Club de patinage artistique les Rhapsodies de Port-Cartier ont remporté des rubans, lors de la Compétition Invitation du Lac au Fjord, à Chicoutimi.

Il s’agit de Jade Nolin (bronze, Relève), Abygaël Langis (argent, Relève et bronze, STAR 2) et Laeticia Girard-Therriault (argent, Relève), ainsi que Victoria Apestiguy (bronze, STAR 2) et Sofia Apestiguy (argent, STAR 3).

Elizabeth Mae Lapid Doucette (10e, STAR 5 plus de 13 ans) et Jessyann Losier (7e, STAR 6) étaient aussi de la compétition.

Du côté du CPA Sept-Îles, Alexane Mignault a décroché l’or en STAR 6 et elle a obtenu une quatrième place en STAR 7.

Erratum

Par ailleurs, lors de la Compétition Laurence Comeau de Baie-Comeau des 22 et 23 novembre, ce n’est pas une médaille de bronze, tel que rapporté dans nos pages de l’édition du 3 décembre, qu’Alexane Mignault (STAR 7) et Laura Leblanc (STAR 8 et STAR 9 artistique) ont remporté. Elles ont plutôt pris place sur la plus haute marche du podium, gagnant l’or.