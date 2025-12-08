Une mobilisation pour l’Hôpital de Sept-Îles

Des élus politiques et des médecins se sont unis pour lancer un message clair en faveur du projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles.

Depuis près de 20 ans, l’agrandissement de cette infrastructure se fait attendre, malgré de nombreuses annonces de différents ministres de la Santé à cet effet.

« À mon arrivée à Sept-Îles en 2003, on parlait déjà d’une nouvelle urgence », témoigne Dre Nathalie Michaud, cheffe adjointe du département de chirurgie. « Au fil des ans, j’ai assisté à la présentation de deux plans d’architecte pour un nouveau bloc opératoire. J’ai fait visiter le bloc à trois ministres, un sous-ministre et un président du conseil d’administration de l’hôpital, chaque fois dans l’espoir de voir se concrétiser le projet. »

Cette dernière explique que l’Hôpital qui a été construit en 1962 n’est plus adapté pour la médecine qui se pratique en 2025. Elle décrit le bloc opératoire comme « un vieux char qu’on répare, mais tôt au tard va nous lâcher ».

Le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles consiste à construire un nouveau bâtiment qui accueillera : l’urgence et les soins intensifs, le bloc opératoire, dont la chirurgie d’un jour et l’endoscopie, ainsi que l’unité de retraitement des dispositifs médicaux et d’endoscopie.

Ce projet est plus que nécessaire selon le Dr Mathieu Maltais, médecin de famille qui travaille à l’urgence. Il décrit l’urgence comme « un milieu en train de décrépir ». Il indique que la modernisation permettra d’améliorer la rétention et l’attraction du personnel médical.

Faire pression

Le début du chantier se fait toujours attendre, parce que le gouvernement du Québec n’a pas encore consenti les sommes nécessaires à sa réalisation.

Le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot et le chef de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, Jonathan Shetush, ont uni leur voix pour demander que ce projet si important pour les deux communautés puisse aller de l’avant.

« Tout a été dit sur la nécessité de cette modernisation. Différents ministres, et même le premier ministre ont, au cours des dernières années, constaté, déploré et même exprimé publiquement l’urgence d’agir… Il est maintenant temps de passer de la parole aux actes et de lancer ce chantier stratégique et vital pour notre région ! », dit le maire.

Avec cette mobilisation, il est espéré qu’il y ait une pression suffisante qui soit exercée sur le gouvernement du Québec, pour qu’il retienne le projet et aille de l’avant avec sa réalisation.

Une pétition a été mise en ligne sur le site Internet de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles. Il s’agit de la première action faisant partie de cette campagne de mobilisation. D’autres seront bientôt annoncés.