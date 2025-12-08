Un transport hors normes circulera entre Fermont et Saguenay

Un important convoi de transport hors normes circulera entre Fermont, Baie-Comeau et Saguenay les 9 et 10 décembre, entraînant des entraves sur plusieurs axes routiers majeurs de la Côte-Nord et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) invite les automobilistes à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation temporaire en place.

L’opération touchera notamment la route 389, la route de contournement, le chemin de la Scierie, ainsi que les routes 138 et 172.

Selon l’info transports transmis le 8 décembre, « le déplacement le 9 décembre entre Fermont et Baie-Comeau » sera suivi « du déplacement le 10 décembre entre Baie-Comeau et Saguenay ».

Le ministère rappelle que ce type de transport peut être ajusté en fonction de divers facteurs. « Ces transports peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. »

Les autorités soulignent que la sécurité demeure la priorité pendant toute la durée de l’opération. « Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. »