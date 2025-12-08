Pas de référendum sur le projet de nouvel hôtel de ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:18 PM - 8 décembre 2025
Temps de lecture :

La Ville ne tiendra pas de référendum à propos du projet de nouvel hôtel de ville. Image courtoisie

Il n’y aura pas de référendum sur le projet de nouvel hôtel de ville de Sept-Îles, les élus municipaux préférant prendre le pouls de la population pour définir un nouveau projet.

Pour expliquer cette décision, le maire Benoit Méthot indique qu’un référendum aurait eu des coûts substantiels pour la municipalité et qu’il n’aurait pas permis de connaître les positions des citoyens.

« On le sait que les gens qui se sont manifestés contre ce projet avaient différentes raisons et [un référendum] ne nous aideraient pas à progresser dans ce dossier », dit le maire.

En octobre dernier, un registre avait été tenu à propos du règlement d’emprunt de 16 M$ pour financer la construction d’un nouvel hôtel de ville à l’arrière du Centre socio-récréatif. Beaucoup de citoyens avaient manifesté leur désaccord face au projet qui était estimé à 31 M$ dans son ensemble et 2 536 résidents avaient signé le registre. Ce nombre forçait ainsi la Ville à aller en référendum ou à revoir le projet.

Le conseil souhaite mener des consultations auprès des citoyens, dans les prochaines semaines, pour définir la mouture du prochain projet d’hôtel de ville. À cet effet, certaines organisations seront rencontrées et des séances d’informations seront organisées pour obtenir le pouls des citoyens. Selon Benoit Méthot, il y a eu un manque de communication dans la présentation du précédent projet et il souhaite rectifier le tir pour le prochain.

« On veut entendre les gens pour alimenter nos réflexions », dit-il.

Toutes les options seront sur la table pour le projet d’hôtel de ville, dont celui d’aller en location, bien que le maire mentionne qu’il y a peu de possibilités pour cette avenue.

Le coût du projet sera un élément important à prendre en compte à propos du futur hôtel de ville, selon le maire. Par contre, si l’option de construire un nouvel hôtel est retenue, Benoit Méthot ne veut pas d’un bâtiment « cheap ».

« Ce n’est pas vrai qu’on va bâtir un bâtiment en tôle, avec des petites fenêtres et une porte à ressort », dit le maire « On a le droit comme Ville de bâtir du beau… Ce n’est pas de bâtir du luxe, de l’excessif ou du non nécessaire, mais on se doit d’avoir des bâtiments qui reflètent l’esprit de notre ville. »

Le conseil souhaite arriver avec une proposition pour l’hôtel de ville lors de la séance du conseil du 26 janvier 2026. 

À noter que c’est le lundi 15 décembre que sera présenté le budget pour l’année 2026 de la Ville de Sept-Îles.

