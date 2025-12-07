Le Tadoussacien Dany Nicolas en tournée sur la Côte-Nord

Par Renaud Cyr 8:00 AM - 7 décembre 2025
Temps de lecture :

Guitare cigarbox « patentée » par Dany Nicolas, utilisée sur quelques chansons de son dernier album. Photo Samuel Gosselin

Après un été de spectacles et la sortie de son tout dernier album, Dany Nicolas entame une tournée avec le groupe punk-rock WD-40 qui le mènera à Sept-Îles et Baie-Comeau en février 2026.

L’auteur-compositeur-interprète Dany Nicolas originaire de Tadoussac avait lancé son dernier album durant l’été, Flagoss Garage.

Son troisième album solo a été résolument plus rock que ses derniers, lui qui a versé dans le folk pendant une bonne partie de sa carrière récente.

« Avant, je jouais souvent durant l’après-midi dans les événements et les festivals. Avec le nouvel album, j’ai fait des spectacles en soirée qui brassaient plus », raconte Dany Nicolas en entrevue avec Le Haute-Côte-Nord.

Flanqué de son collaborateur Sylvain Plante à la batterie, l’artiste tadoussacien opère en formule guitare-batterie avec un son bien gras et tout en distorsion.

Une tournée rock

La tournée a déjà trois dates de complétées à Québec, Drummondville et finalement Chicoutimi, ville d’origine des fondateurs du groupe WD-40 avec qui Dany Nicolas partage la scène.

« Ça s’est super bien passé jusqu’à maintenant, les gars sont super gentils et on s’entend bien », relate l’artiste.

Les deux groupes seront en spectacle le 27 et 28 février respectivement à Sept-Îles et Baie-Comeau. Les amateurs de gros rock seront comblés.

« Ça va être deux dates avec du rock bien déjanté », promet le Tadoussacien.

Ce dernier indique qu’il a d’ailleurs pris l’été pour consolider ses chansons, et qu’il a mis un peu moins d’emphase sur la fête et l’excès chaque soir de spectacle.

« Je me suis rendu compte qu’on est vraiment meilleur en spectacle. On se réveille en forme et on est motivé à monter sur scène pour donner un bon spectacle », fait-il savoir.

Nouveau matériel

Dany Nicolas indique que ses derniers mois ne l’ont pas mené bien loin de nouveau matériel pour un éventuel nouvel album.

« Ces temps-ci, je suis à fond dans l’écriture, et je suis déjà rendu à huit chansons pour un autre album », détaille-t-il.

« Le crayon se fait aller, et l’inspiration est là », ajoute l’artiste.

Ce dernier ne sait pas encore exactement quelle direction va prendre sa prochaine création, mais chose certaine, il veut demeurer dans ses puissantes racines rock.

« Je vais laisser l’écriture aller. Je n’ai pas d’intentions claires concernant le style musical exact, et je ne veux pas me mettre de contraintes », mentionne Dany Nicolas.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Groupe BNG : le pouvoir surprenant de la construction modulaire sur la Côte-Nord

Journée de Parade de Noël à Sept-Îles

Les jumeaux derrière Topla ! et Jack le Coq à Baie-Comeau

Emplois vedettes

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Groupe BNG : le pouvoir surprenant de la construction modulaire sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité

Journée de Parade de Noël à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 03 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord