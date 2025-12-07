Circulation accrue des virus respiratoires au CISSS de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 3:42 PM - 7 décembre 2025
Temps de lecture :

L’hôpital de Baie-Comeau est aux prises avec une éclosion de COVID-19 depuis le 24 novembre. La date de fin est fixée au 12 décembre. Photo courtoisie

Alors que les virus respiratoires circulent davantage et que plusieurs éclosions touchent la région, le CISSS de la Côte-Nord appelle la population à redoubler de prudence lors des visites dans ses établissements de santé. Les proches aidants demeurent les seuls visiteurs admis dans les secteurs où une éclosion est déclarée.

Avec la hausse de la circulation des virus respiratoires et la présence d’éclosions, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord demande à la population de respecter les mesures de prévention lors d’une visite dans ses installations.

Dans les milieux où une éclosion, qu’il s’agisse d’influenza, de gastroentérite, de COVID-19 ou d’autres virus, est en cours, seules les visites des proches aidants sont autorisées.

Ces derniers doivent appliquer les mesures en vigueur, dont l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie de l’installation et de la chambre, ainsi que le port du masque lorsque indiqué. D’autres mesures peuvent s’ajouter si l’usager est en isolement, dans le but de limiter la transmission et de protéger les usagers, le personnel et la population.

« Il est aussi important de respecter les heures de visite et le nombre de visiteurs autorisé. Tous les visiteurs, incluant les proches aidants, présentant de la toux, de la fièvre ou des symptômes de gastroentérite devraient reporter leur visite », affirme Pascal Paradis, conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, par voie de communiqué.

Une formation disponible en ligne

Une formation sur la prévention et le contrôle des infections est accessible sur le site Web du CISSS de la Côte-Nord. Destinée aux proches aidants et aux bénévoles, elle fournit l’information nécessaire pour adopter les bons comportements et éviter la transmission des virus.

En cas d’inquiétude concernant son propre état de santé ou celui d’un proche, la population peut contacter en tout temps le service Info-Santé au 811 pour obtenir des conseils, ou consulter le site Québec.ca. La liste des éclosions en cours est également disponible sur le site du CISSS de la Côte-Nord.

En ce moment, deux éclosions de COVID-19 sont en cours, une à l’hôpital de Sept-Îles et l’autre à celui de Baie-Comeau. Le CISSS cumule aussi plusieurs vigies, dont deux pour la COVID-19 (Baie-Comeau et Les Escoumins) et une pour la gastro-entérite aussi aux Escoumins.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Entrepreneur à 17 ans : Caleb Chenard aiguise et affûte les couteaux des Baie-Comois

Le Tadoussacien Dany Nicolas en tournée sur la Côte-Nord

Groupe BNG : le pouvoir surprenant de la construction modulaire sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Entrepreneur à 17 ans : Caleb Chenard aiguise et affûte les couteaux des Baie-Comois

Consulter la nouvelle

Le Tadoussacien Dany Nicolas en tournée sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 03 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord