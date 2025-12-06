Les jumeaux derrière Topla ! et Jack le Coq à Baie-Comeau

Mikaël et Samuel Martel sont jumeaux et tous deux passionnés par la restauration. À 22 ans, ils seront bientôt franchisés de deux nouveaux restaurants en construction à Baie-Comeau : Topla ! et Jack le Coq.

Originaires de Forestville, les deux frères feront donc partie du Groupe Abbatiello qui a le vent dans les voiles partout au Québec. « On aime beaucoup les valeurs du groupe Abbatiello, c’est ce qui fait qu’on croit en leurs modèles de franchises », affirment les entrepreneurs en devenir.

Pour eux, la restauration est particulièrement attirante en raison du contact humain. « Il y a aussi le fait que chaque journée est différente, dynamique et stimulante, disent-ils. C’est un domaine très exigeant, mais aussi gratifiant, car on peut voir directement l’impact de nos efforts sur la satisfaction des clients. »

Mais l’entrepreneuriat ne faisait pas nécessairement partie des plans de vie de Mikaël Martel. « Je voulais poursuivre une carrière en Techniques policières, mais je n’ai pas été accepté. C’est à ce moment que j’ai vu que le Groupe Abbatiello recherchait des franchisés pour Topla ! à Baie-Comeau », raconte-t-il.

Quant à Samuel Martel, il dit avoir toujours eu un intérêt pour la gestion, « ce qui m’a naturellement attiré vers l’entrepreneuriat ». « Finalement, nos parcours différents nous ont menés à faire le saut ensemble dans ce domaine », ajoute-t-il.

Les jeunes hommes cumulent déjà six années d’expérience dans le domaine de la restauration. C’est en 2019 qu’ils ont débuté chacun de leur côté, dans un fast food concurrent à Forestville.

« Ma mère trouvait qu’on était toujours ensemble, alors elle a voulu qu’on travaille séparément pour forger notre propre caractère. Alors Mikaël travaille au Subway et moi au McDonald’s », rapporte Samuel Martel.

Les jumeaux sont d’ailleurs reconnaissants de l’appui de leurs parents Valérie Tremblay et Jean-Pierre Martel, qui les soutiennent dans ce projet important : l’achat de deux franchises. « C’est grâce à eux qu’on a pu se lancer dans un tel défi », témoigne Mikaël Martel.

Fort potentiel

Selon les jumeaux, le potentiel est présent à Baie-Comeau pour l’implantation de deux nouveaux restaurants. « Il y a une vraie demande pour de nouvelles options de restauration. Les gens recherchent de la variété et de la qualité et nous pensons réellement que les deux nouvelles bannières apporteront exactement ça », estiment les restaurateurs.

« Ce sont deux concepts différents, mais complémentaires, qui plaisent à un large public et qui viendront combler un besoin dans la région », poursuit Samuel Martel, confiant que la popularité sera au rendez-vous.

Les travaux de construction vont bon train sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

L’ouverture pour Topla ! est prévue le 10 février, tandis que pour Jack le Coq, le 17 février est ciblé. Rappelons qu’ils seront situés dans l’ancien restaurant PFK sur le boulevard Laflèche, dans le secteur Mingan. Le bâtiment est présentement en construction.

Au total, les deux franchises créeront environ 10-15 emplois de livreurs et entre 15 et 25 emplois de cuisiniers.

Les entrepreneurs sont d’ailleurs à la recherche de nouveaux employés pour joindre leurs équipes. « Nous cherchons principalement des équipiers à temps plein et à temps partiel, ainsi que des livreurs », précisent-ils.

Les deux frères ont déménagé à Baie-Comeau en juin dernier, afin d’être à proximité de leurs nouveaux restaurants. Ils s’acclimatent très bien à leur nouvel environnement et ils ne trouvent pas trop difficile de travailler ensemble pour la première fois.

« On est capable de bien s’entendre, même si nos idées se différencient parfois. On est capable de trouver le juste milieu », concluent ceux qui sont impatients d’être dans l’action.