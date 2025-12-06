Journée de Parade de Noël à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 1:24 PM - 6 décembre 2025
Temps de lecture :

La sixième édition de la Parade de Noël de Sept-Îles, c'est ce samedi 6 décembre. Photo Optik 360

Le Père Noël et ses amis défileront dans Sept-Îles ce samedi 6 décembre pour l’édition 2025 de la Parade de Noël.

Une quarantaine de chars allégoriques seront de la fête pour illuminer les yeux des petits et grands rassemblés tout au long du parcours.

Le coup d’envoi de la Parade sera donné à 17 h 30 du stationnement du Club de curling de Sept-Îles.

Le convoi empruntera ensuite les rues Smith, Gamache et Napoléon, direction le parc du Vieux-Quai.

Des feux d’artifice avec musique d’ambiance et prestation musicale couronneront le tout vers 19h30. Le site prendra vie dès 18 h.

De 17 h 30 à 18 h 30, le stationnement de l’école Gamache s’animera avec la disco de la parade. Au programme: musique, chocolat chaud, jeux géants, chasse aux cadeaux et bien du plaisir pour garder au chaud la population.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les jumeaux derrière Topla ! et Jack le Coq à Baie-Comeau

Des trampolinistes nord-côtières qualifiées pour les Jeux du Québec

Un orignal abattu par des braconniers à Forestville

Emplois vedettes

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Les jumeaux derrière Topla ! et Jack le Coq à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Des trampolinistes nord-côtières qualifiées pour les Jeux du Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 03 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord