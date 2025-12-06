Journée de Parade de Noël à Sept-Îles

Le Père Noël et ses amis défileront dans Sept-Îles ce samedi 6 décembre pour l’édition 2025 de la Parade de Noël.

Une quarantaine de chars allégoriques seront de la fête pour illuminer les yeux des petits et grands rassemblés tout au long du parcours.

Le coup d’envoi de la Parade sera donné à 17 h 30 du stationnement du Club de curling de Sept-Îles.

Le convoi empruntera ensuite les rues Smith, Gamache et Napoléon, direction le parc du Vieux-Quai.

Des feux d’artifice avec musique d’ambiance et prestation musicale couronneront le tout vers 19h30. Le site prendra vie dès 18 h.

De 17 h 30 à 18 h 30, le stationnement de l’école Gamache s’animera avec la disco de la parade. Au programme: musique, chocolat chaud, jeux géants, chasse aux cadeaux et bien du plaisir pour garder au chaud la population.