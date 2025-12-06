Des trampolinistes nord-côtières qualifiées pour les Jeux du Québec

Le 29 novembre, à la palestre de Portneuf-sur-Mer, avaient lieu les qualifications régionales en trampoline pour les Jeux du Québec, qui se tiendront à Blainville en février.

Neuf participantes étaient inscrites, dont Alexia Lessard, qui étudie présentement à Québec. ” Je l’entraînais en vidéoconférence et elle pratiquait à Québec “, précise l’entraîneuse du Club l’Envol, Nancy Therrien. Alexia est une ancienne gymnaste du Club de Baie-Comeau et est admissible puisqu’elle est en secondaire 4.

Eva Leonard et Alexia Lessard, toutes deux affiliées au Club l’Envol, ont terminé ex aequo au premier rang avec les totaux combinés du programme imposé et du programme libre. La 3e place est revenue à Zanaé Lavoie (Baie-Comeau) et la 4e à Amélia Morin (Baie-Comeau). Ces quatre athlètes représenteront la Côte-Nord aux Jeux du Québec.

En cas de désistement, Sarah-Jeanne Lepage (Baie-Comeau), 5e, agira comme substitut.

” C’est l’équipe que je vais avoir à coacher pour les Jeux du Québec. Je vais faire des pratiques, c’est sûr. Celles de Baie-Comeau vont se déplacer à Forestville pour former une équipe de niveau le plus supérieur possible “, mentionne Mme Therrien.

Cette compétition marquait la première rencontre de l’année pour le volet gymnastique.