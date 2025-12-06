Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Sylvain Turcotte 6:45 AM - 6 décembre 2025
Vue aérienne du village de Sept-Iles à l'été 1950, à l’aube d’un développement extraordinaire. Photo MRCN © George Hunter S#233FC1

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Montant record pour la Guignolée des médias à Sept-Îles

L’édition 2025 de la Guignolée des médias à Sept-Îles a été couronnée d’un montant record de 214 000 $, soit un peu plus de 10 000 $ que l’an dernier.

Derrière chaque nom de rue de Sept-Îles, une histoire

D’anciens maires honorés, des travailleurs de la santé, des personnages historiques et même des planètes : Sept-Îles compte quelque 330 rues, pour la plupart, avec une histoire captivante derrière leur nom.

David Héroux de Sept-Îles est nommé juge de la Cour supérieure

Associé chez GNH Avocats à Sept-Îles, David Héroux hérite d’un nouveau mandat. Il devient juge de la Cour supérieure dans le district de Mingan.

La Côte-Nord est une « clé » du développement économique du Québec, selon le ministre des Finances

La Côte-Nord aura une place importante dans l’avenir économique de la province, croit le ministre des Finances, Eric Girard, qui reconnaît que la région a de nombreux atouts et projets significatifs.

Une nouvelle entrée à 3 M$ à l’Hôpital de Sept-Îles

Les personnes à mobilité réduite pourront dès maintenant utiliser une nouvelle entrée qui facilitera l’accès à l’Hôpital de Sept-Îles.

L’Hôpital de Sept-Îles est « extrêmement important », pour le ministre des Finances

Le projet de modernisation et d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles est « extrêmement important », concède le ministre des Finances, Eric Girard, au moment où il attend toujours le financement du gouvernement pour aller de l’avant.

Temps des fêtes : la confiance règne au CISSS de la Côte-Nord

Les démarches se poursuivent dans le réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord afin de traverser le temps des fêtes le mieux possible, en espérant que tous les quarts de travail soient comblés.

Une cure de jouvence pour l’Hôtel Mingan de Sept-Îles 

L’Hôtel Mingan aura fière allure au printemps 2026, après une cure de rajeunissement de près de 3 M$. 

Le relais de motoneiges de Moisie revit

Pour Jonathan Girard-Lelièvre, l’un des deux nouveaux propriétaires, l’ouverture du Relais de la rivière permettra d’offrir aux résidents de Moisie une option qu’ils n’ont pas.

Lancement de l’Université du troisième âge à Sept-Îles : apprendre même à la retraite

Fréquenter l’Université et continuer d’apprendre tout en étant retraité c’est possible et même bénéfique pour l’acuité cognitive, selon Guylaine Malaison, directrice de la Formation continue des centres d’études de l’UQAC.

Une maladie transmissible à l’humain affecte des chats de la SPCA Côte-Nord

La SPCA Côte-Nord est confrontée à une éclosion de la teigne, une maladie traitable, mais transmissible à l’humain.  

Un tracé qui reste à définir pour la déviation de la route 138 à Sheldrake

Dans le projet de déviation de la route 138 à Rivière-au-Tonnerre, le futur tracé pourrait contourner le secteur de Sheldrake, ce qui crée certaines inquiétudes au sein de la population.

Un projet de parc solaire dans les cartons à Rivière-au-Tonnerre

Rivière-au-Tonnerre a été ciblé pour accueillir un parc solaire, un projet qui emballe les élus de la Minganie.

Une étude sur les retombées des grands projets en Minganie

La MRC de Minganie mènera une étude afin de mesurer les conséquences de la Romaine et en tirer des leçons, pour être prête à l’éventualité d’autres grands projets dans l’avenir.

Métaux Torngat : tous les voyants rouges allumés, selon Québec Meilleure Mine

Alors que le Congrès Québec Mines+Énergie se tenait au centre-ville de Québec, un autre événement prenait place à quelques kilomètres, soit le second congrès de Québec Meilleure Mine. La concomitance n’est pas une coïncidence.

Métaux Torngat: la vision d’un géant

Pas un skieur, mais un gestionnaire d’expérience comme nouveau DG à la Station Gallix

La Station Gallix misera sur un nouveau directeur général pour la nouvelle saison, en la personne de Éric Poulin.

