Une nouvelle entrée à 3 M$ à l’Hôpital de Sept-Îles
Une nouvelle entrée est désormais accessible pour les usagers et le personnel à mobilité réduite. Photo Vincent Rioux-berrouard
Les personnes à mobilité réduite pourront dès maintenant utiliser une nouvelle entrée qui facilitera l’accès à l’Hôpital de Sept-Îles.
Des travaux de réfection s’étaient amorcés à l’été 2024 pour améliorer l’entrée principale située sur la rue du Père-Divet. Le coût des travaux est de 3 M$.
L’agrandissement intègre un nouveau monte-personne qui permet un parcours d’accessibilité universelle, du débarcadère jusqu’au palier du rez-de-chaussée de l’hôpital.
