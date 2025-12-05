Une nouvelle entrée à 3 M$ à l’Hôpital de Sept-Îles

Les personnes à mobilité réduite pourront dès maintenant utiliser une nouvelle entrée qui facilitera l’accès à l’Hôpital de Sept-Îles.

Des travaux de réfection s’étaient amorcés à l’été 2024 pour améliorer l’entrée principale située sur la rue du Père-Divet. Le coût des travaux est de 3 M$.

L’agrandissement intègre un nouveau monte-personne qui permet un parcours d’accessibilité universelle, du débarcadère jusqu’au palier du rez-de-chaussée de l’hôpital.