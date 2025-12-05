Le relais de motoneiges de Moisie revit

Pour Jonathan Girard-Lelièvre, l’un des deux nouveaux propriétaires, l’ouverture du Relais de la rivière permettra d’offrir aux résidents de Moisie une option qu’ils n’ont pas.

« On n’a pas de dépanneur. On n’a rien ici à Moisie et on est habitué à ça, d’en avoir un. »

Le 6 décembre à 8 h, Le Relais de la rivière ouvrira ses portes. Dépanneur, chambres à louer et éventuellement un service de restauration seront offerts à la clientèle.

Les propriétaires espèrent ajouter un peu de vie dans le secteur de Moisie, avec leur commerce.

« Ç’a commencé avec l’envie d’acheter le dépanneur et le motel. Puis là, on s’est dit : il y a déjà eu un relais de skidoo, comme dans le temps, chez Mercier. Donc on a voulu faire un petit peu revivre ça aux gens locaux », dit M. Girard-Lelièvre.

L’ouverture du 6 décembre marque le point final de plusieurs mois de planification et de rénovations des bâtiments.

« Depuis la Saint-Jean-Baptiste qu’on est là-dedans. Les travaux de couverture, des fenêtres qui étaient cassées, des fils qui avaient été volés. On est passés pas mal par toutes les gammes d’émotions. »

Les deux propriétaires Jonathan Girard-Lelièvre et Jean-François Ducasse ont très hâte d’accueillir les locaux, ainsi que les motoneigistes de passage.