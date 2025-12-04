Un projet de parc solaire dans les cartons à Rivière-au-Tonnerre

Rivière-au-Tonnerre a été ciblé pour accueillir un parc solaire, un projet qui emballe les élus de la Minganie.

C’est la compagnie Groupe Axor qui derrière ce projet. Cette dernière connaît bien le secteur, étant donné qu’elle est déjà impliquée dans la gestion de la Centrale Courbe-du-Sault, située sur la rivière Sheldrake.

Ce projet de parc solaire s’inscrit dans le cadre d’un appel d’offres d’Hydro-Québec, pour 300 mégawatts d’énergie solaire photovoltaïque. Ce type d’énergie est produite à partir de panneaux solaires. Les entreprises ont jusqu’au 1er avril, pour déposer une proposition à la société d’État.

C’est sur le site d’un ancien campement d’Hydro-Québec, à Rivière-au-Tonnerre, qu’il est proposé de faire le parc solaire. Le secteur à l’est de la municipalité. Pour l’instant, il y a peu de détails sur la forme que prendrait ce parc solaire.

La Municipalité de Rivière-au-Tonnerre appuie le projet. Il permettrait de trouver une fonction à un terrain qui n’est pas utilisé et d’apporter une source de revenus.

« C’est un projet qui n’a pas d’impact au niveau du bruit ou au niveau visuel comme des éoliennes, par exemple. Pour nous, ça coche toutes les cases du type de projet qu’on souhaite accueillir », affirme le maire de Rivière-au-Tonnerre, Benoit de Mulder.

La MRC de la Minganie a aussi donné son appui. Sa préfète, Meggie Richard, croit qu’il y a de bonnes possibilités qu’Hydro-Québec approuve le parc solaire, parce que dans le cadre de cet appel d’offres, la société d’État favorise les projets sur des surfaces artificialisées. C’est le cas du site de Rivière-au-Tonnerre, où l’activité humaine a altéré le lieu.

« C’est un projet à faible impact sur un terrain qui n’était pas utilisé et qui pourrait avoir des retombées économiques intéressantes pour la MRC et les municipalités », affirme Mme Richard.

Elle ajoute que ce type de projet peut venir aider à diversifier l’économie de la région, tout en amenant des revenus pour les municipalités.

« On le sait que le coût d’opération des municipalités augmente chaque année, donc on veut diversifier [nos revenus] pour avoir le moins d’impact possible sur nos citoyens », poursuit-elle.

La MRC ouvre aussi la porte à être co-investisseur dans le projet.

Il est également souhaité que la communauté innue d’Ekuanitshit soit impliquée dans le projet.

Cet appel d’offres d’Hydro-Québec s’inscrit dans sa volonté de doubler sa production d’électricité d’ici 2050. Afin d’atteindre cet objectif, le développement de l’énergie solaire est l’une des options. Elle viendra notamment compléter l’offre de l’énergie éolienne. L’utilisation de panneaux solaires est une voie prometteuse pour produire de l’énergie durant l’été, alors que les éoliennes sont plus utiles en période hivernale.