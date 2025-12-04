Montant record pour la Guignolée des médias à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 6:34 PM - 4 décembre 2025
Temps de lecture :

Le sourire était facile chez les gens présents au Comptoir alimentaire de Sept-Îles pour le dévoilement du montant récolté pour la Guignolée des médias. Photo Sylvain Turcotte

L’édition 2025 de la Guignolée des médias à Sept-Îles a été couronnée d’un montant record de 214 000 $, soit un peu plus de 10 000 $ que l’an dernier.

Les sourires et les accolades étaient nombreux dans les locaux du Comptoir alimentaire de Sept-Îles dans les moments qui ont suivi l’annonce de la somme amassée.

Rien ne laissait présagé un tel dénouement en milieu de journée. D’importants dons ont été reçu plus tard, menant ainsi à une récolte record de 214 000 $ (194 638,39 $ en argent et 19 361,61 $ en denrées).

« Je n’y croyais pas », a lancé la directrice générale du CASI, Guylaine Caron, à propos de surpasser la marque de 2024. L’organisme avait fixé son objectif à 125 000$ pour l’édition 2025.

La population septilienne s’est montrée encore plus généreuse avec ce qu’elle a remis dans les cannes des bénévoles aux différents points de collecte. C’est 53 000 $ pour la journée de la Guignolée des médias du 4 décembre, près de 4 000 $ de plus que l’an dernier.

Tant de la part de la directrice générale que du président du conseil d’administration, on a parlé de confiance à l’endroit de l’organisme pour cet élan de générosité.

« C’est une vague de confiance pour la cause. Merci aux Septiliennes et aux Septiliens », de dire Mme Caron, sous le coup de l’émotion.

« Ce succès, c’est la confiance que les gens ont pour le Comptoir alimentaire. Ils sont confiants de laisser dans les mains du Comptoir la gestion des besoins des gens », a mentionné Guy Berthe.

Le président n’avait pas d’objectif de montant. Son souhait était que les gens soient heureux de participer à la Guignolée. « Le reste vient tout seul et il y a de plus en plus de gens qui s’impliquent », a-t-il dit.

Pas moins de 400 familles dans le besoin recevront un panier de Noël avec de la nourriture et des produits d’hygiène, d’une valeur de 500 $, pour passer un temps des Fêtes plus agréables.

Face à la hausse estimée de près de 1 000$ par famille [de quatre personnes] pour se nourrir en 2026, selon le rapport annuel sur les prix alimentaires, publié par plusieurs universités canadiennes, M. Berthe souligne que le gouvernement devra réagir pour faire changer la tendance et « sécuriser l’agroalimentaire ».

S’il n’y a pas d’effort mis, il s’attend à ce que l’itinérance soit en forte croissance dans dix ans. On ne parle pas d’une dépense, mais d’un investissement dans l’avenir », assure-t-il.

Il est toujours possible de donner pour la cause via la plateforme de dons au https://comptoiralimentaireseptiles.com/.

Résultats de la Guignolée des médias 2025 dans les autres municipalités de l’est de la région

Port-Cartier : 17 853,60 $ (2024 : 17 907,03$)
Havre-Saint-Pierre : 18 126,66 $ (2024 : 5 612,00 $)
Mingan : *39 641,25 $ (2024 : 14 906 $)

*montant non final

Grande guignolée des médias : plus de 366 000 $ amassés sur la Côte-Nord

