Le poste aux Outardes sera agrandi pour répondre aux besoins

Par Karianne Nepton-Philippe 11:55 AM - 4 décembre 2025
Le poste aux Outardes est situé près du poste Micoua sur la 389. Il est identité sur la carte en mauve. Photo Hydro-Québec

Deux projets majeurs obligent Hydro-Québec à procéder à l’agrandissement du poste aux Outardes, situé environ 8 km avant d’arriver au poste Micoua sur la 389.

Le poste aux Outardes est un poste à 735 kilovolts (kV). Hydro-Québec prévoit l’agrandir pour y ajouter une section à 315 kV.

Le futur parc éolien Peshu-Napeu et la réfection des groupes turbines alternateur de la centrale Manic-3 sont les principales raisons de ces travaux. 

À ce stade-ci, on ne connaît pas les coûts totaux du projet. 

« L’agrandissement du poste actuel ne nécessite aucune nouvelle acquisition, puisque la nouvelle section sera située sur un lot appartenant déjà à Hydro-Québec, d’une superficie approximative de 5 hectares », précise Mathieu Landry-Côté, conseiller aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec pour la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Plusieurs travaux prévus

L’agrandissement du poste vient avec plusieurs travaux, soit le terrassement de la cour du poste et la construction d’un nouveau bâtiment de commande à 315 kV.

Hydro-Québec devra construire une nouvelle section de ligne à 315 kV d’environ 3 km, pour diriger la production de Manic-3 vers le poste aux Outardes au lieu du poste Micoua. 

Une ligne de raccordement entre le parc éolien Peshu-Napeu et le poste aux Outardes sera aussi nécessaire sur une distance d’environ 2 km.

Printemps 2026

La construction du poste commencera au printemps 2026. Cela devrait prendre fin pour décembre 2029.

Hydro-Québec rappelle que les consultations avec les communautés autochtones et locales ont débuté en mai 2024.

