Incendie suspect sur l’avenue Cartier à Sept-Îles
Un incendie suspect est survenu sur l'avenue Cartier, mercredi soir. Photo courtoisie
Un véhicule a été la proie des flammes, mercredi soir, sur l’avenue Cartier à Sept-Îles.
Les pompiers sont intervenus vers 21 h 15. L’incendie n’a pas fait de blessé.
La Sûreté du Québec (SQ) mène l’enquête sur l’événement étant donné que l’incendie est considéré comme suspect, confirme le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu
