Grande guignolée des médias : plus de 366 000 $ amassés sur la Côte-Nord

La Grande guignolée des médias qui a eu lieu le 4 décembre a démontré une fois de plus la générosité de la population de la Côte-Nord. Un total de 366 910 $ a été récolté partout sur le territoire, de Havre-Saint-Pierre à Forestville, en argent et en denrées.

Ce n’est toutefois pas un record pour la région puisque l’an dernier, en 2024, une somme de 382 365 $ avait été amassée grâce aux dons nord-côtiers, soit un peu plus de 15 000 $ de différence. Il faut tout de même prendre en considération que les chiffres finaux pour Mingan ne sont pas encore comptabilisés.

C’est donc 341 338 $ en argent et 25 571 $ en denrées qui ont été donnés pour les services d’aide alimentaire de la Côte-Nord.

Les Septiliens ont offert la plus grosse part du gâteau avec 214 000 $, incluant les denrées. À Baie-Comeau, ce chiffre s’élève à 60 560 $, soit près de la moitié moins qu’en 2024.

Voici les autres récoltes par municipalité :

Port-Cartier : 17 853 $

Baie-Trinité : 3 960 $

Pointe-Lebel : 2 993 $

Chute-aux-Outardes : 7 000 $

Forestville : 2 775 $

Mingan : 39 641 $

Havre-Saint-Pierre : 18 126 $