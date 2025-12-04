De l’aide financière pour sept commerces de proximité de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 10:55 AM - 4 décembre 2025
Temps de lecture :

L’Épicerie Côté de Tadoussac est celle qui reçoit la plus importante aide financière de la part de Québec. Photo Facebook

Le gouvernement du Québec a attribué plusieurs milliers de dollars en subventions à des commerces de la Côte-Nord en marge du deuxième appel du volet « Commerces de proximité » du Fonds régions et ruralité. 

Ces aides, allant de l’achat d’une génératrice à la construction d’un entrepôt, visent à garantir la disponibilité et la qualité des produits essentiels dans des municipalités éloignées.

Le 4 décembre, la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, a annoncé l’octroi de plus de 10 millions de dollars à 92 commerces partout au Québec. Parmi les projets retenus, plusieurs concernent directement des commerces de la Côte-Nord, où chaque infrastructure soutenue répond à un besoin concret de la clientèle locale.

À Tadoussac, l’Épicerie Côté (1990) a obtenu une aide de 141 356 $ pour l’achat d’une génératrice et le remplacement d’un automate contrôlant le système de réfrigération et de congélation. Cet investissement a pour objectif d’assurer la qualité et l’innocuité des aliments vendus en cas de panne électrique et de sécuriser la chaîne du froid pour la clientèle de la municipalité. 

À Portneuf-sur-Mer, la Halte 138 bénéficie de 52 645 $ pour l’installation d’une génératrice dans le but de maintenir l’approvisionnement en carburant et d’assurer l’innocuité des produits alimentaires vendus en période de coupure d’électricité. 

À Havre-Saint-Pierre, le Marché Vigneault ltée reçoit 139 000 $ pour la rénovation de l’épicerie, notamment par le remplacement des réfrigérateurs commerciaux devenus obsolètes. Le projet vise explicitement à maintenir la variété et la qualité des produits offerts aux résidents, en modernisant les équipements essentiels à la conservation des denrées.

Le Dépanneur Aguanus, à Aguanish, a été subventionné à hauteur de 102 835 $ pour l’aménagement d’une chambre froide et l’acquisition d’un congélateur. Ces aménagements permettront d’assurer la fraîcheur des aliments proposés et d’élargir l’offre de produits périssables dans cette petite communauté.

Le Dépanneur Riverview, qui dessert des communautés isolées, obtiendra 94 500 $ pour la construction d’un entrepôt à Saint-Augustin. L’entrepôt a pour vocation de permettre un stockage plus important de matériel et de marchandises afin de mieux répondre aux besoins des collectivités desservies, notamment Saint-Augustin et Pakua Shipi.

Le Magasin du Portage, desservant la municipalité du Côte-Nord-du-Golf-du-Saint-Laurent, recevra 22 601 $ pour l’achat d’une génératrice. Le financement vise à permettre au commerce de continuer à servir sa communauté lors de pannes de courant et à préserver l’innocuité des aliments.

À Gros-Mécatina, l’entreprise Fourniture du bord de la Mer reçoit 8 649 $ pour agrandir son offre de services en préparant des repas prêts-à-manger, une mesure qui contribue à diversifier l’offre alimentaire locale.

La ministre Geneviève Guilbault a souligné l’importance des commerces de proximité pour la vie quotidienne des régions.

« Dans la liste de ce qui nous est essentiel au quotidien, il y a plusieurs choses, allant de la nourriture aux produits de nettoyage, en passant par l’essence pour la voiture. Et, dans plusieurs communautés, on a accès à tout cela par le biais des commerces de proximité, qui s’avèrent de véritables plaques tournantes de la vitalité économique et sociale de nos régions. »

Le volet Commerces de proximité du FRR prévoit des aides pouvant atteindre 150 000 $ par projet et vise à soutenir la mise en place, le maintien ou la bonification de commerces dans des municipalités de moins de 20 000 habitants. 

