Appel au partage communautaire à Sept-Îles pour la Guignolées des médias

C’est sous les flocons qui tombent que la 25e Guignolée des médias a été lancée ce matin du 4 décembre. La solidarité et le partage communautaire sont les mots d’ordre du président du Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI).

« C’est vraiment un événement du temps des Fêtes. On veut que tout le monde soit heureux à Noël, et avec de la nourriture sur la table pour oublier les soucis du quotidien », souligne Guy Berthe.

L’objectif du CASI pour cette édition 2025 de la Guignolée des médias est de 125 000 $ en argent, en denrées alimentaires et en produits d’hygiène.

Le coup d’envoi a été donné avec la contribution de Logistec (3 000 $) et du Port de Sept-Îles (2 500 $) pour l’achat de dindes.

L’an dernier, l’organisme qui vient en aide aux familles dans le besoin, avait amassé une somme record de 202 946 $.

Jusqu’à 17 h 30, il est possible de donner aux différents points de collecte situés aux intersections suivantes : boulevard Laure/Papineau, Smith/Giasson, Arnaud/Père-Divet et Évangeline/Napoléon, en plus de Marguerite/de la Rivière à Gallix.

Il est aussi possible de se rendre au Comptoir alimentaire (5, rue Boudreau, entrée sur Giasson) ou de procéder en lignes pour un don via le https://comptoiralimentaireseptiles.com.

La prudence de la part des automobilistes est de mise à l’approche des différentes intersections.

Le président du Comptoir alimentaire remercie les entreprises qui libèrent de leurs employés pour prêter main-forte à la Guignolée comme bénévoles.