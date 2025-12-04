Appel au partage communautaire à Sept-Îles pour la Guignolées des médias

Par Sylvain Turcotte 9:01 AM - 4 décembre 2025
Temps de lecture :

Logistec et le Port de Sept-Îles contribuent à la Guignolée des médias avec une commandite de 5 500 $ pour l’achat de dindes. Photo Sylvain Turcotte

C’est sous les flocons qui tombent que la 25e Guignolée des médias a été lancée ce matin du 4 décembre. La solidarité et le partage communautaire sont les mots d’ordre du président du Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI).  

« C’est vraiment un événement du temps des Fêtes. On veut que tout le monde soit heureux à Noël, et avec de la nourriture sur la table pour oublier les soucis du quotidien », souligne Guy Berthe.

L’objectif du CASI pour cette édition 2025 de la Guignolée des médias est de 125 000 $ en argent, en denrées alimentaires et en produits d’hygiène.

Le coup d’envoi a été donné avec la contribution de Logistec (3 000 $) et du Port de Sept-Îles (2 500 $) pour l’achat de dindes.

L’an dernier, l’organisme qui vient en aide aux familles dans le besoin, avait amassé une somme record de 202 946 $. 

Jusqu’à 17 h 30, il est possible de donner aux différents points de collecte situés aux intersections suivantes : boulevard Laure/Papineau, Smith/Giasson, Arnaud/Père-Divet et Évangeline/Napoléon, en plus de Marguerite/de la Rivière à Gallix.

Il est aussi possible de se rendre au Comptoir alimentaire (5, rue Boudreau, entrée sur Giasson) ou de procéder en lignes pour un don via le https://comptoiralimentaireseptiles.com

La prudence de la part des automobilistes est de mise à l’approche des différentes intersections. 

Le président du Comptoir alimentaire remercie les entreprises qui libèrent de leurs employés pour prêter main-forte à la Guignolée comme bénévoles.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Incendie suspect sur l’avenue Cartier à Sept-Îles

Une famille moyenne devra dépenser 994 $ de plus pour la nourriture l’an prochain

Un projet de parc solaire dans les cartons à Rivière-au-Tonnerre

Emplois vedettes

Caissier/caissière

STATION INNU ENR. PETRO-CANADA
Uashat
Consulter l'offre

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Incendie suspect sur l’avenue Cartier à Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Une famille moyenne devra dépenser 994 $ de plus pour la nourriture l’an prochain

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 03 décembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord