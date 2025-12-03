Sept-Îles : des activités pour replonger dans les souvenirs au Musée de Noël

Par Sylvain Turcotte 1:48 PM - 3 décembre 2025
Temps de lecture :

Le Musée de la Côte-Nord aura des allures de Noël le 14 décembre pour un événement de Marée Motrice. Photo Sylvain Turcotte

La population sera invitée à replonger dans ses souvenirs de Noël par plusieurs activités proposées par Marée Motrice pour son Musée de Noël.   

La nostalgie sera au rendez-vous le dimanche 14 décembre au Musée de la Côte-Nord, à Sept-Îles.

Marée Motrice convie les citoyens, petits et grands, à revivre leurs premiers souvenirs de Noël dans une ambiance magique.

Ce sera l’occasion de se remémorer cette fête et ce qu’elle signifie pour chacun.

Ça se fera lors de diverses activités qui permettront d’éveiller les souvenirs.

De 13 h et 16 h, il y aura des conteurs, des œuvres d’art collectives, un atelier de bricolage, des maquillages, des jeux dans la neige, de kermesse et d’équipe à la mode de La guerre des tuques, des dégustations et bien plus encore.

« Il y aura plusieurs activités en lien avec nos souvenirs et il y aura des personnages magiques qui tiendront occupés nos visiteurs. Une partie des activités sera à l’intérieur et l’autre à l’extérieur », a fait savoir Sabrina Vigneau, de Marée Motrice.

Il s’agit du collectif de création d’expériences culturelles rassembleuses qui est derrière aussi les événements de l’Halloween.

L’activité du 14 décembre a lieu au Musée, en raison de rénovations au Vieux-Poste. 

