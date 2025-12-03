Une étude sur les retombées des grands projets en Minganie

La MRC de Minganie mènera une étude afin de mesurer les conséquences de la Romaine et en tirer des leçons, pour être prête à l’éventualité d’autres grands projets dans l’avenir.

« On veut faire le point sur [le complexe] la Romaine et les impacts économiques et sociaux que cela a créés. C’est important de faire le bilan », dit la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard.

C’est la firme Aviseo qui est en charge de cette étude. Le contrat a été octroyé lors de la séance du conseil du 25 novembre, pour la somme de 175 681,80 $. L’étude est payée par des fonds provenant d’Hydro-Québec.

L’étude vise aussi à déterminer quelles sont les meilleures pratiques à adopter pour avoir le maximum de retombées, dans l’éventualité où il y aurait d’autres projets importants en Minganie dans le futur.

« On veut vraiment tirer les leçons du chantier de la Romaine et voir comment on peut faire mieux pour accueillir des projets majeurs », affirme Meggie Richard.

L’étude portera sur cinq volets qui sont : la main-d’œuvre, les retombées économiques, les impacts sociaux, le transport et le logement.

« C’est un gros mandat et on espère avoir des pistes de solutions », dit la préfète.

Dans un contexte où Hydro-Québec cherche à doubler sa production d’électricité d’ici 2050, la région de la Minganie pourrait être visée par d’importants projets. Mme Richard indique que l’équipe au niveau du développement économique de la MRC est très active et qu’il pourrait y avoir de belles possibilités dans les prochaines années, que ce soient avec la société d’État ou des entreprises privées.

« S’il y a un autre projet, on se doit d’être prêt, que ce soit dans le cadre du développement d’Hydro-Québec ou d’autres domaines, on voit plein d’opportunités pour notre région », conclut Meggie Richard.