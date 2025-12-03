Nouveau contrat de travail pour des débardeurs à Sept-Îles

Les débardeurs travaillant pour l’entreprise de débardage QSL, au Port de Sept-Îles, ont ratifié un nouveau contrat de travail d’une durée de trois ans.

Les 80 débardeurs de la section locale 2015 du Syndicat des Métallos ont voté en faveur de la nouvelle entente dans une proportion de 83,6 %.

Le contrat, qui est qualifié « d’excellent » par le syndicat, comprend une augmentation salariale de 10 % la première année et de 3 % pour chacune des deux années suivantes. D’autres avancées se trouvent au niveau du régime de retraite et dans l’attribution des quarts de travail.

« C’est un contrat qui permet de faire un rattrapage par rapport à l’inflation des dernières années et de faire des gains historiques, entre autres dans le régime de retraite », affirme François Haché, président de la SL 2015.

Cette nouvelle entente fait suite à de longues négociations. Les membres de la SL 2015 étaient sans contrat de travail depuis mai 2024. Les débardeurs s’étaient munis d’un mandat de grève.

« Nous sommes heureux du résultat. Ça n’a pas été une négociation facile, ça a pris plus d’un an de négociations. Nos membres nous ont donné un mandat de grève très fort et ça a aidé à faire débloquer les négociations », indique M. Haché.

QSL voit aussi positivement le nouveau contrat de travail.

« Cette entente est le fruit d’une collaboration et d’un dialogue constructif menant à des conditions de travail favorables au succès de nos opérations de débardage à Sept-Îles », indique l’entreprise par courriel.

Cette entente devrait servir de modèle pour la négociation des contrats avec les autres compagnies de débardage au Port de Sept-Îles.

« Ce contrat vient établir un modèle, avantageux, dont on se servira pour toutes les négociations avec les donneurs d’ouvrage dans le port de Sept-Îles. Cela va améliorer de façon significative la qualité de vie des débardeurs, dont le travail est par définition sur appel », explique le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay.