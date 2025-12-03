Meggie Richard et Micheline Anctil à la tête de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:45 PM - 3 décembre 2025
Temps de lecture :

Meggie Richard, présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, et Micheline Anctil, vice-présidente. Photo courtoisie

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord (AMRCCN) a procédé à la nomination de la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, à titre de présidente.

Il s’agit de la deuxième fois qu’elle occupera ses fonctions. Elle avait été présidente lors de l’année 2024. Son mandat avait été marqué par un engagement envers le développement durable et harmonieux de la région.

« Je suis honorée de cette confiance. Mon objectif est de travailler avec tous mes collègues nord-côtiers pour faire rayonner la région et renverser la tendance démographique à la baisse dans notre région. Nous partageons les mêmes priorités de développement économique, démographique et environnemental », a déclaré Mme Richard.

Meggie Richard, préfète de la MRC de Minganie et présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord. Photo courtoisie

Elle succède à Marcel Furlong, l’ancien préfet de la MRC de Manicouagan, qui a occupé le poste au cours de la dernière année.

L’AMRCCN a aussi annoncé des modifications majeures à sa gouvernance. Tout d’abord, Meggie Richard agira à titre de présidente pour les deux prochaines années. C’est la première fois que le mandat de présidence est de deux ans.

Également, il a été décidé de créer une vice-présidence. C’est Micheline Anctil, préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord et mairesse de Forestville, qui en assumera le rôle.

« La collaboration entre nos MRC est essentielle pour bâtir une région forte et attractive. Je suis fière de soutenir la relève et de contribuer à la continuité des projets structurants », affirme Mme Anctil.

