L’Hôpital de Sept-Îles est « extrêmement important », pour le ministre des Finances

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:39 AM - 2 décembre 2025
Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, était de passage à Sept-Îles. Il a pu rencontrer différents acteurs de la région, en compagnie de la ministre de la Famille et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain. Photo courtoisie

Le projet de modernisation et d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles est « extrêmement important », concède le ministre des Finances, Eric Girard, au moment où il attend toujours le financement du gouvernement pour aller de l’avant.

« Il va être analysé en fonction des moyens et de l’ensemble des besoins », affirme Eric Girard.

Depuis 2021, le projet de modernisation est inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) du gouvernement du Québec, à l’étape de planification.

Toutefois, Sept-Îles n’est pas la seule à vouloir des investissements majeurs de la part du gouvernement. Les demandes pour les projets en infrastructure sont immenses au Québec actuellement et elles « excèdent les moyens » du gouvernement, confie le ministre.

Cela s’explique par le fait que plusieurs bâtiments ou installations ont été construits dans les années 1960 ou 1970 et qu’elles ont maintenant besoin de travaux de réfection.

« 65 % des sommes qu’on met vont au maintien d’actifs. Il faut d’abord maintenir nos infrastructures et ensuite faire du nouveau », affirme Eric Girard.

Pour sa part, la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, indique que le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles est sa priorité.

« C’est un dossier qui est important pour le gouvernement. Dans une optique où on veut s’assurer de garder nos professionnels ici et d’être attirant comme région, parce que c’est l’Hôpital régional de la Côte-Nord, on veut s’assurer de pouvoir faire progresser ce projet », dit la ministre responsable de la Côte-Nord.

Le projet d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles se fait attendre. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Elle rappelle au passage que son gouvernement a beaucoup investi dans les infrastructures dans la région. Elle cite en exemple le nouvel aréna de Sept-Îles, le Centre d’accueil municipal de L’Île-d’Anticosti, la Maison des aînés ou la réfection de l’aréna de Havre-Saint-Pierre.

Dans le dossier de l’Hôpital de Sept-Îles, le nouveau maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, a révélé que la Ville mettra bientôt en place une campagne de mobilisation pour faire débloquer le projet. Il espère ainsi faire pression sur le gouvernement du Québec.

Originaire de Sept-Îles

Un lien tout particulier uni Sept-Îles au ministre des Finances. Il est né dans la ville la plus populeuse de la Côte-Nord. À l’époque, son père travaillait pour la mine Wabush. Eric Girard ne conserve cependant pas de souvenirs de Sept-Îles, étant donné que sa famille a quitté la municipalité lorsqu’il avait un an.

Il n’était pas revenu à Sept-Îles depuis cette époque. Cette visite avait donc une signification spéciale pour lui.

« Je vous dirais que de tous les voyages que j’ai faits dans la dernière année, c’est celui que j’avais le plus hâte. Ce matin, j’arpentais la cuisine à 5 h avec un grand sourire, parce que j’allais à Sept-Îles. J’étais vraiment content », dit-il.

