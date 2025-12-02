Benoit Méthot devient préfet de la MRC de Sept-Rivières

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:05 AM - 2 décembre 2025
Benoit Méthot, maire de Sept-Îles, a été élu au poste de préfet de la MRC de Sept-Rivières Photo Vincent Rioux-Berrouard

C’est le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, qui occupera désormais la fonction de préfet de la MRC de Sept-Rivières.

Sa nomination a été confirmée lors de la séance du conseil de la MRC du 26 novembre.

« M. Méthot est reconnu pour son expérience en gestion, son implication dans la communauté et son leadership axé sur le développement du territoire. Il souhaite notamment renforcer l’attractivité de la région, améliorer l’accès au logement et soutenir les initiatives structurantes pour la population », indique par voie de communiqué la MRC de Sept-Rivières.

Benoit Méthot succède à Denis Miousse, qui occupait le poste précédemment.

Pour la MRC de Sept-Rivières, le préfet n’est pas élu au suffrage universel. La pratique est que le maire de Sept-Îles et de Port-Cartier occupe le poste par alternance. 

Le poste de préfète suppléante sera occupé par la mairesse de Port-Cartier, Danielle Beaupré. Deux conseillères de la Ville de Sept-Îles, Josée Pedneault et Manon Langlois, ainsi qu’un conseiller de la Ville de Port-Cartier, Daniel Camiré, siégeront au conseil de la MRC de Sept-Rivières.

La prochaine séance du conseil de la MRC se tiendra le 9 décembre.

