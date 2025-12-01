Un tracé qui reste à définir pour la déviation de la route 138 à Sheldrake

Dans le projet de déviation de la route 138 à Rivière-au-Tonnerre, le futur tracé pourrait contourner le secteur de Sheldrake, ce qui crée certaines inquiétudes au sein de la population.

Depuis plusieurs années, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) travaille sur une relocalisation de la route 138, dans le secteur de Sheldrake. Les tempêtes et les débordements côtiers qui causent des bris et menacent le seul lien routier entre la Minganie et le reste du Québec, forcent le ministère à agir.

« Ces événements compromettent la pérennité de l’infrastructure, particulièrement dans le contexte des changements climatiques », indique Marie-Ève Hébert, conseillère en communication pour le MTMD.

En 2021, le ministère a amorcé l’étude de deux scénarios, soit un contournement court, qui aurait permis le maintien de la route 138 dans le village de Sheldrake, ou le contournement long, qui consiste à relocaliser la route 138 au nord du village de Sheldrake. C’est cette dernière option qui a été retenue.

« Une analyse multicritère et des études économiques ont été réalisées, pour déterminer l’option la plus avantageuse, notamment sur les plans économique et environnemental, tout en assurant la durabilité de la route 138 dans ce secteur. Le contournement long est ressorti plus avantageux, suite à ces analyses », affirme Mme Hébert.

Le tracé est encore préliminaire et le ministère déterminera, dans les prochaines étapes du projet, un tracé définitif.

Tracé préliminaire de la relocalisation de la route 138 à Rivière-au-Tonnerre Image courtoisie

Le maire de Rivière-au-Tonnerre, Benoit de Mulder, a espoir que le ministère sera à l’écoute de la population et qu’un tracé qui répondra au besoin des résidents sera trouvé.

« Les études qui permettent de déterminer le tracé n’ont pas été réalisées (…) Mon point de vue est qu’il y a encore une ouverture à modifier le tracé, lorsque toutes les études seront terminées, que ce soit d’un point de vue des sols ou de l’impact environnemental », explique le maire. Il ajoute que l’embouchure de la rivière Sheldrake est un milieu sensible, notamment avec la présence de saumons et de certaines espèces aviaires.

Il y a un certain sentiment d’insécurité par rapport à cet enjeu, constate le maire. Les citoyens ont beaucoup de questions sur le secteur de Sheldrake, qui pourrait être isolé avec le détournement de la route 138.

« Il y a beaucoup d’incertitudes », affirme le Benoit de Mulder. Il donne en exemple le développement touristique autour de la rivière Couture, avec le camping qui pourrait être compromis avec la déviation de la route 138.

Il y a aussi des enjeux de sécurité qui ont été soulevés. Dans l’éventualité d’un sinistre majeur, les résidents de Sheldrake pourraient se retrouver avec seulement un seul lien vers l’est pour évacuer, parce que le lien vers l’ouest ne serait plus là.

Face aux inquiétudes, le MTMD s’est engagé à tenir compte de ces préoccupations dans les étapes subséquentes du projet.

Le secteur de Sheldrake est actuellement lié à la route 138 par un pont temporaire, qui est venu remplacer le pont Touzel. Ce dernier n’est plus sécuritaire depuis la découverte d’une fissure en 2023. Le pont Touzel doit être démoli, selon les plans du MTMD.

Échéancier

Il n’y a pas encore d’échéancier précis pour le contournement de la route 138. La prochaine étape du projet consiste à réaliser un avant-projet préliminaire, qui permettra de préciser l’échéancier et d’estimer les coûts.

« Le projet de relocalisation de la route 138 dans le secteur de Sheldrake s’inscrit dans une planification à long terme du ministère, parmi plusieurs projets d’envergure. Il suivra donc le cheminement habituel d’un projet routier », fait savoir Mme Hébert.