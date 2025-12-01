Un nouveau contrat de six ans pour Relais Nordik pour la desserte de la Basse-Côte-Nord

Le Bella Desgagnés continuera de desservir la Basse-Côte-Nord et l’île d’Anticosti pour plusieurs années étant donné que la Société des traversiers (STQ) a prolongé le contrat jusqu’au 31 mars 2030.

La nouvelle entente avec Relais Nordik est d’une durée de six ans et elle comprend deux années d’option additionnelles que la STQ pourra utiliser au besoin.

La STQ devrait débuter le processus d’appel d’offres en 2027 pour le renouvellement du contrat actuel. Le délai permettra à l’armateur qui remportera l’appel d’offres de mettre en place les nouvelles modalités du service.

Projet pilote

Au printemps 2024, la STQ a mené des consultations publiques auprès des résidents de la Basse-Côte-Nord et d’Anticosti afin d’améliorer le service. De ce processus découle un projet pilote qui apportera des nouveautés aux utilisateurs :

– Les lits en cabines standards quadruples sont offerts aux résidents au même prix que les lits en cabines économiques au montant de 30,28 $ par lit.

– Les cabines supérieures quadruples sont offertes aux résidents, selon les disponibilités, au coût de 175 $.

– Les cabines supérieures quadruples pourront être partagées par les proches (résidents ou non-résidents) du passager résident ayant procédé à la réservation. Chaque cabine peut accueillir un maximum de quatre (4) personnes d’une même famille, à condition que chaque occupant ait préalablement acheté son propre billet de transport maritime.

– Les réservations sont désormais permises jusqu’au lundi midi pour les résidents.

– La gratuité pour un enfant qui partage le lit d’un adulte passe de l’âge de 2 ans à 5 ans.

Le projet pilote sera en vigueur jusqu’à la fin de la saison actuelle et selon les disponibilités sur le navire au moment de la réservation. La STQ fera une évaluation de ce premier projet pilote par la suite. La STQ pourrait alors proposer la continuité des nouveautés ou élaborer un autre projet pilote selon la situation.