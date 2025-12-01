Sept médailles pour le Club de taekwondo de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 1:23 PM - 1 décembre 2025
Temps de lecture :

La délégation septilienne est accompagnée des représentants du club de Baie-Comeau.  Photo courtoisie

Le Club de taekwondo de Sept-Îles s’est illustré au Championnat de l’est du Canada, en fin de semaine, à Montréal, avec une récolte de sept médailles. 

Les Canuel ont brillé avec l’or en formes et l’argent en combat pour Laurence, l’or en combat et le bronze en formes pour Zacharie et le bronze en combat pour Jean-Daniel.

Quant à Alyson Tessier, c’est la troisième marche du podium tant en formes qu’en combat.

La compétition regroupait environ 350 participants de l’Ontario, du Québec et des Maritimes. 

Sur la Côte-Nord, le Club de taekwondo de Sept-Îles sera l’hôte d’un tournoi régional, qui regroupera également des athlètes de Baie-Comeau et Maliotenam. Ça aura lieu le 7 décembre. 

