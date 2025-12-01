Pas un skieur, mais un gestionnaire d’expérience comme nouveau DG à la Station Gallix

La Station Gallix misera sur un nouveau directeur général pour la nouvelle saison, en la personne de Éric Poulin.

Il parle d’un très beau défi devant lui et il veut « faire en sorte d’avoir une très belle saison, sans bris majeurs, pour une stabilité », a-t-il fait savoir.

Éric Poulin n’est pas un skieur, mais il entend faire profiter de son bagage professionnel en gestion de 30 ans chez Alouette et de deux ans chez Arbec. Il veut aller au-devant des choses à la Station Gallix, « au-devant des coûts ».

Le nouveau directeur général, qui succède ainsi à Mathieu Gaudreault, a la ferme intention d’améliorer la Station Gallix, « pour la développer, aller plus loin que le ski, que ce soit plus convivial et amener d’autres services ».

Ouverture

À moins d’une « bad luck » causée par Dame Nature, l’ouverture de la saison sur les pentes aura lieu le 20 décembre. Elle pourrait même être devancée d’une semaine, a indiqué M. Poulin.

Les canons à neige ont été mis en opération le 25 novembre. Quant aux perches, elles ont été installées lundi pour l’enneigement.

« Tout est en place pour une belle saison », avance le DG.

Outre Éric Poulin, la Station Gallix compte une autre nouvelle personne au niveau administratif. Melyna Lareau passe le flambeau à Nathan Therriault comme responsable logistique et marketing.