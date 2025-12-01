Feu criminel à Moisie : l’enquête préliminaire se prolonge

Par Sylvain Turcotte 1:59 PM - 1 décembre 2025
Temps de lecture :

Me Marc Bérubé du DPCP a terminé de présenter ses preuves dans le dossier du feu criminel à Moisie. Toutefois, deux des avocats de la défense ont des témoins à faire entendre lors de l'enquête préliminaire qui se poursuivra en février. Photo Sylvain Turcotte

L’enquête préliminaire pour citer à procès les trois individus accusés du meurtre au premier degré de Jimmy Maltais, retrouvé sans vie dans un incendie à Moisie en octobre 2024, n’est pas terminée.

Après les cinq jours d’enquête prévus des 19, 20, 24, 26 et 27 novembre, l’avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales a terminé la présentation de sa preuve, et a fait témoigner quelques personnes, mais ce n’est pas le cas pour la défense.

Deux des avocats des accusés entendent amener à la barre des témoins pour l’enquête, qui se poursuivra les 9 et 13 février, devant la juge Louise Gallant.

Il s’agit de Lucas Bérubé, par Me Mathieu Giroux, pour son client Dereck Lemay, ainsi que de la neuropathologiste, citée dans un des rapports, par Me Samuel Cozak, pour son client Anthony Roy. 

L’autre individu dans cette affaire est Jonathan Gendron, de Baie-Comeau.

Soulignons que Lucas Bérubé a écopé de trois ans de prison dans ce dossier de feu criminel, pour complicité après le fait. 

Rappelons qu’une ordonnance a toutefois été demandée de la part des avocats de la défense, interdisant de publier les preuves recueillies, la trame factuelle des événements et les conclusions des rapports.

Me Marc Bérubé est convaincu d’amener à procès devant la Cour supérieure les trois accusés de meurtre au premier degré, avec ce qu’il a présenté lors de sa partie de l’enquête. 

